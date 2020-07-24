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Новости /  Политика /  Политика региона  

«Диктант Победы» пройдет на крупных промышленных предприятиях в «Городах трудовой доблести»

24 июля 2020 13:53
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Диктант Победы пройдет на крупных промышленных предприятиях в «Городах трудовой доблести»
Список площадок, где в этом году пройдет акция, будет расширяться. Сегодня, в оргкомитет проекта подано свыше 6,5 тысяч заявок.

Среди них, например, промышленные предприятия в городах трудовой доблести, которые в военные годы обеспечивали фронт необходимой продукцией, техникой и боеприпасами. Среди партнеров акции – Российское географическое общество. Организация предложила 12 уникальных площадок в заповедниках и этнопарках страны. Также в проекте в этом году участвуют Минобороны, МВД и Росгвардия. Ведомства организуют площадки в воинских частях, профильных учреждениях образования и на военных объектах, в том числе за пределами России.
«Мы готовы ко всем инициативам по организации площадок, которые могут стать визитной карточкой акции», — сказал заместитель секретаря Генсовета «Единой России», координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн.

«Диктант Победы» в этом году пройдет 3 сентября. Его включили в перечень основных мероприятий, приуроченных к Году памяти и славы. Масштабы акции по сравнению с прошлым годом увеличатся в разы.
Организаторы планируют открыть не менее 7500 площадок для проведения «Диктанта Победы». Они появятся в каждом населенном пункте России, где живет больше пяти тысяч человек. Также места проведения акции будут организованы в символичном для юбилейного года числе стран — в 75 зарубежных государствах.

Организаторы рассчитывают, что без учета тех, кто решит пройти тест на знание истории Великой Отечественной войны онлайн, в акции примут участие более полумиллиона человек. Для сравнения — в 2019 году в общей сложности открыли 1373 площадки, их посетили 105 тысяч человек, еще 48 тысяч написали тест онлайн.
Изменится и сам формат теста — вместо 20 вопросов будет 25. Пять из них будут связаны с территориальной спецификой – федерального округа России или конкретной страны, где «Диктант Победы» проводится.
Подготовиться к нему можно будет при помощи онлайн-тестов на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф. Один из них уже опубликован. В нем содержатся девять вопросов, подготовленных совместно с экспертами из Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ).

«Тестовые вопросы перекликаются с итоговым заданием «Диктанта Победы». Пока это только первый из серии тестов — все они вскоре появятся на сайте и в официальных аккаунтах акции в социальных сетях. Пройдя их, участники акции смогут подготовиться к написанию диктанта. Все, что для этого нужно — зайти на сайт и ответить на предложенные вопросы», — сказал Александр Хинштейн.
Зарегистрироваться для участия в акции также можно на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф. и в специальном приложении, которое уже доступно на цифровых площадках. Здесь же можно будет получить электронный диплом участника «Диктанта Победы». По согласованию с Минпросвещения высокие результаты будут засчитывать при поступлении в вузы.
В Самарской области подготовлено 705 площадок для проведения «Диктанта Победы», из них 647 – площадки, расположенные в образовательных учреждениях Самарской области, 58 – площадки, расположенные в учреждениях культуры, общая вместимость около 45 178 человек, сообщил региональный координатор партйиного проекта «Историчская память» в Самарской области Сергей Рязанов.
Планируется, что в «Диктанте Победы» будут принимать участие депутаты различного уровня, представители Правительства Самарской области, Секретарь Самарского регионального отделения Партии, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

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Комментарии


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