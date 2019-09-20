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Новости /  Политика /  Политика региона  

Алексей Лескин: За два года было собрано более 900 тыс. предложений в Стратегию от жителей региона

20 сентября 2019 12:53
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Алексей Лескин: За два года было собрано более 900 тыс. предложений в Стратегию от жителей региона
Руководитель фракции КПРФ в Самарской губернской думе отметил, что свое предложение в Стратегию внес каждый третий совершеннолетний гражданин.

Как сообщалось ранее, 17 сентября губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел расширенное заседание правительства, где представил обновленную Стратегию развития региона до 2030 года.

Алексей Лескин, руководитель фракции КПРФ в Самарской губернской думе:

- Самое поразительное в том, что расширенное заседание правительства совпало с годовщиной работы Дмитрия Азарова на посту губернатора Самарской области. За два года было собрано более 900 тыс. предложений в Стратегию от жителей региона. Очень радостно, что они активно включаются в развитие родного края - свое предложение в Стратегию внес каждый третий совершеннолетний гражданин. И каждый высказался именно о том, что его заботит. Мы видим, что каждого пятого жителя региона беспокоят проблемы, связанные с ЖКХ, состоянием дорог, а дальше уже медицина, образование, экология. Доклад о Стратегии получился прекрасным, было обсуждено развитие Самарской области на перспективу. Если мы все вместе активно поработаем в этом направлении, то все у нас получится.
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