Александр Хинштейн стал заместителем секретаря генсовета "Единой России"
24 ноября 2019 10:08
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В субботу, 23 ноября, депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн назначен новым заместителем секретаря генерального совета "Единой России", пишет iz.ru.
Также должность замсекретаря получил вице-губернатор Ленинградской области Сергей Перминов.
Решение было принято на 19 съезде партии.
Ранее сообщалось, что должность стала вакантной после ухода Евгения Ревенко и Хинштейн был основным кандидатом на пост замсекретаря, пишет Волга Ньюс.
"По итогам XIX съезда на заседании обновлённого Президиума Генсовета я избран заместителем секретаря Генсовета ЕР. Признателен коллегам за поддержку тем более, что голосование было тайным. Это огромная ответственность. Постараюсь оправдать оказанное доверие", - написал Хинштейн в своем твиттере.
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