12 миллиардов рублей будут направлены в регионы для финансовой помощи бизнесу

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Средства заложены в национальный проект по поддержке малого и среднего предпринимательства, и в нынешних условиях этот ресурс особо необходим отраслям, пострадавшим от пандемии коронавируса.Микрофинансовую поддержку бизнесу в регионе оказывает Гарантийный фонд Самарской области. С момента введения в регионе ограничительных мер в связи распространением коронавирусной инфекции фонд предоставляет заёмщикам кредитные каникулы и микрозаймы на льготных условиях с отсрочкой платежей. Сейчас уже выдано почти 75 миллионов рублей, что позволило сохранить более 830-ти рабочих мест.Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым еще в апреле было принято решение о докапитализации регионального фонда из областного бюджета на полмиллиарда рублей. С учетом федеральных средств, объем финансовой поддержки малого и среднего бизнеса значительно возрастет.Директор АО «Гарантийный фонд Самарской области» прокомментировал новые меры поддержки предпринимателей:«Мы, например, считаем, и Правительство региона, что эта ситуация с коронавирусом затронула абсолютно каждого предпринимателя, практически каждого. Соответственно, те отрасли, которым эта поддержка доводится и оказывается, она, на наш взгляд, должна быть расширена. И вот такие дополнительные средства, которые могут прийти к нам в регион, они позволят в большем объеме эту поддержку оказать» - отметила Юлия КрасинаПо данным нового исследования ВЦИОМ, 81% россиян считает значимыми для населения меры поддержки, предложенные Президентом Владимиром Путиным в ходе телеобращения 11 мая. Значимыми для бизнеса предложенные меры сочли 66% респондентов.Большинство опрошенных (73%) заявили, что глава государства стремится сделать все возможное для разрешения ситуации с негативными последствиями пандемии коронавируса.Две трети граждан (67%) уверены, что ситуация в России находится под контролем президента. 66% россиян убеждены, что Президент России Владимир Путин понимает реальную ситуацию и проблемы людей, передает пресс-служба облправительства.