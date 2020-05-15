"12 лет ходит подполковником". Беглов попросил у Путина повышения для начальника медцентра ЗВО
15 мая 2020 21:44
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил у президента России Владимира Путина повышения в звании для начальника окружного военного клинического госпиталя Западного военного округа подполковника медицинской службы Акима Мурсалова. Речь об этом зашла в ходе видеоконференции по случаю открытия в регионах России многофункциональных медицинских центров Минобороны.
— Товарищ подполковник с первых дней находится на строительстве этого комплекса. Владимир Владимирович, 12 лет ходит подполковником, — указал Беглов, передав офицеру слово для короткого доклада.
Путин в свою очередь поинтересовался, сколько лет подполковник Мурсалов руководит лечебным учреждением. Оказалось, что десять.
— Хорошо, с подачи губернатора займёмся и вашим званием. Хочу пожелать вам успехов, — отреагировал Верховный главнокомандующий.
Приказом 118 полковник (уже!) Каленов назначен начальником Калининградского госпиталя.
Отметим, что ранее Путин назначил начальника военного госпиталя в Калининграде прямо во время того же совещания.
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Комментарии
Политика региона
15 мая 2020 21:44
Приказом 118 полковник (уже!) Каленов назначен начальником Калининградского госпиталя. Политика региона
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15 мая 2020 21:37
В конце совещания Шойгу сообщил, что Каленова назначили начальником госпиталя приказом № 118. Политика региона
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Он также поручил создать для врачей специальный раздел по этим вопросам на портале госуслуг. Политика региона
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