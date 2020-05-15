"12 лет ходит подполковником". Беглов попросил у Путина повышения для начальника медцентра ЗВО

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил у президента России Владимира Путина повышения в звании для начальника окружного военного клинического госпиталя Западного военного округа подполковника медицинской службы Акима Мурсалова. Речь об этом зашла в ходе видеоконференции по случаю открытия в регионах России многофункциональных медицинских центров Минобороны.— Товарищ подполковник с первых дней находится на строительстве этого комплекса. Владимир Владимирович, 12 лет ходит подполковником, — указал Беглов, передав офицеру слово для короткого доклада.Путин в свою очередь поинтересовался, сколько лет подполковник Мурсалов руководит лечебным учреждением. Оказалось, что десять.— Хорошо, с подачи губернатора займёмся и вашим званием. Хочу пожелать вам успехов, — отреагировал Верховный главнокомандующий.Приказом 118 полковник (уже!) Каленов назначен начальником Калининградского госпиталя.Отметим, что ранее Путин назначил начальника военного госпиталя в Калининграде прямо во время того же совещания.