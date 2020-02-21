25 февраля реготделение партии "Справедливая Россия" проводит пресс-конференцию, посвященную поправкам в Конституцию РФ

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25 февраля региональное отделение партии "Справедливая Россия" проводит пресс-конференцию, посвященную поправкам в Конституцию РФ, подготовленным депутатами фракции "СР" в Госдуме РФ.Нас постоянно упрекают: как вы, справедливороссы, посмели «править» Президента? На пресс-конференции мы расскажем, почему и какие поправки Владимира Путина мы уточнили и расширили. Поговорим о причинах отставки Правительства и назовем необходимое условие для выполнения ключевых тезисов январского Послания Президента РФ.В пресс-конференции принимают участие:Михаил Маряхин руководитель фракции Справедливая Россия в Самарской области, депутат Самарской Губернской Думы Ирина Соколова член Совета регионального отделения Партии Справедливая Россия Иван Попов депутат Думы городского округа Тольятти Самарской области.Мероприятие состоится в 15:00 по адресу: г. Самара, улица Никитинская, 96, передает пресс-служба реготделения "СР".