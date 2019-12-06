Виктор Кузнецов: «Стратегия лидерства губернатора Дмитрия Азарова начинает давать результат»

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Самарская область была признана одним из лидеров регионального развития.

"3 декабря на сайте правительства Российской Федерации было опубликовано Постановление № 1537 о поощрении субъектов Российской Федерации за достижение показателей эффективности высших должностных лиц и региональных органов исполнительной власти.

В соответствии с этим Постановлением Самарская область была признана одним из лидеров регионального развития. А если точнее, мы заняли 4-е место в стране и 1-е место в Приволжском федеральном округе в рейтинге эффективности региональной власти по итогам работы за год. За комментариями мы обратились к советнику губернатора Самарской области Виктору Кузнецову", - пишет "Волжская коммуна".

- Виктор Александрович, сейчас заканчивается год, публикуется немало рейтингов. Скажите, чем этот рейтинг отличается от всех остальных?

- В самом деле, рейтингов публикуется огромное количество. По рентабельности бизнеса составление рейтингов сегодня вполне может конкурировать с наркоторговлей и бутлегерством. Собственно многие конторы, специализирующиеся на этом деле, рассматривают его как своего рода форму информационного рэкета либо как мошенничество на доверии и тщеславии людей. Например, на прошлой неделе многие СМИ региона буквально взахлеб тиражировали новость, что по итогам 2019 года Самара оказалась на 71-м, а Тольятти - на 73-м месте среди 78 городов России по качеству жизни. Но любому профессионалу понятно, что эта «новость» - фейк чистой воды. Просто правительство Самарской за такие «исследования» не платит, вот нас и ставят вниз. И никому из тех, кто все это цитирует, воспроизводит и комментирует, почему-то в голову не приходит, почему говорится о 78 городах, хотя в России их почти 1200, да и регионов у нас 85. Я уж не говорю о том, что никто не задается вопросом - а как производились эти замеры и что, собственно, замеряли составители этих рейтингов?

Вот, в отличие от всех этих опусов, рейтинг, опубликованный правительством России, имеет особый статус. Во-первых, его готовила не какая-то контора «Рога и копыта», а специальная правительственная комиссия. Во-вторых, методика его проведения готовилась лучшими специалистами страны, она обсуждалась на специальном заседании Президиума Госсовета при Президенте в декабре прошлого года. Эта методика была опубликована в качестве приложения к Указу Президента Российской Федерации В.В. Путина от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти Российской Федерации». Это примерно 50 страниц текста и два десятка формул для расчета базовых показателей эффективности, среди которых такие, как: «Уровень доверия к власти», «Объем инвестиций в регион», «Количество рабочих мест, созданных во внебюджетном секторе экономики», «Размер зарплат в регионе», «Уровень образования», «Средняя продолжительность жизни» и т.д. И в-третьих, все эти показатели, и по отдельности и в совокупности, абсолютно прозрачны, проверяемы, и ни один из регионов не может здесь что-то свое «пририсовать». Более того, когда в феврале текущего года я был в Администрации Президента на совещании, где обсуждалась эта методика, С.В. Кириенко нас всех предупредил – любая попытка как-либо «схимичить» будет караться в самой жесткой форме.

- Но ведь по той же самой зарплате Самарская область не на первых ролях в стране? Мы уступаем многим регионам.

- Я бы сказал – пока уступаем. У нас в самом деле нет северных надбавок, и в экономике доминируют не те отрасли, где традиционно самые высокие зарплаты. Но Самарская область не только в прошлом году показала существенную динамику роста зарплат, тогда у многих регионов был существенный рост, и связано это было с Указом Президента В.В. Путина о повышении минимального размера оплаты труда. Но и в первом полугодии этого года мы входили в число 9 регионов, где наблюдалась позитивная динамика реальных зарплат.

- А почему вы говорите про первую половину года, ведь год-то заканчивается?

- Это только астрологи готовят итоги года прямо под елку вместе с "Оливье". А серьезные аналитики должны пользоваться не оценочными суждениями, а реальными итогами, когда все уже подсчитано. Поэтому данный рейтинг составлялся по итогам работы в 2018-м и в первой половине 2019 года, по которым мы имеем официальные итоговые результаты.

- Хорошо, давайте вернемся к оценкам места региона в стране. Ведь и по продолжительности жизни мы уступаем многим областям, тем же республикам Кавказа, где много долгожителей…

- Еще раз хочу сказать – пока уступаем. Но вот вам медицинский факт – за первое полугодие 2019 года смертность у нас в регионе сократилась на 1316 человек по сравнению с таким же периодом прошлого года. А по уровню смертности детей до 1 года у нас показатели в полтора раза лучше общероссийских. Мы здесь находимся на одном уровне с такими странами, как Канада и Великобритания. По проценту эффективности ЭКО у нас в регионе показатели выше среднеевропейских. По большому счету у нас в регионе сейчас происходит формирование нового кластера региональной экономики – кластера высокотехнологичной медицины и медицинского туризма. К нам едут лечиться не только со всего Поволжья и из Северного Казахстана, но и из Москвы. Только по линии Фонда обязательного медицинского страхования наши медики заработали в этом году дополнительно 600 млн рублей.

- Я думаю, немногие наши читатели разделяют ваши оптимистичные взгляды на самарскую медицину. В нашей редакционной почте одни из самых частых жалоб – жалобы на качество медицинского обслуживания в поликлиниках.

- Поверьте, мы тоже не на Луне живем. По данным наших социологических опросов, жители области именно медицину называют проблемой №1, точнее, работу ее первичного звена, поликлиник. Но и не видеть реальных изменений, которые начались в этой сфере, тоже было бы нечестно. Я вот, например, буквально вчера был в своей родной больнице в селе Курумоч. Эту больницу сейчас обновляют в рамках Национального проекта «Здравоохранение», и скажу, что просто не узнал ее. От прежней она отличается примерно так же, как современный офис Сбербанка от советских сберкасс. И такой же процесс сегодня идет еще в 20 поликлиниках области. А к концу 2020 года мы рассчитываем, что Минздрав успеет произвести модернизацию всех 53 поликлиник региона.

И в целом надо сказать: глаза боятся, а руки делают. За последние два года в Самарской области изменилось и меняется очень многое. Те же самые дороги. По ним же страшно было ездить, на Красноглинском шоссе каждый год было 10-12 происшествий со смертельным исходом, а как отремонтировали дорогу – ни одного. Я помню, еще три года назад пробил оба колеса в машине, попав в яму в центре города, на Маяковской. А сейчас приезжающие в Самару жители других регионов говорят – ну, у вас хорошие дороги, вам грех жаловаться. И все это ведь происходит не само по себе. Это просто стратегия лидерства нашего губернатора Д.И. Азарова начинает давать результат. Сегодня мы можем сказать – первые шаги к возвращению Самарской области статуса лидера регионального развития страны сделаны. Это признано на самом высоком уровне.

- Виктор Александрович, скажите, а какой смысл этого рейтингования регионов? Ведь орден нашей Самарской области, как в прежние годы, не дадут.

- В старые советские времена все регионы, все республики огромной страны соревновались друг с другом и по итогам этого соцсоревнования получали новые предприятия, новые социальные объекты, новые перспективы для десятков, сотен тысяч людей. Мы, например, с переменным успехом конкурировали с Татарстаном, и в итоге мы получили АвтоВАЗ, а они чуть позже - КамАЗ. У нас в Самаре чуть раньше, а в Казани на несколько лет позже начали строить метро. Но с тех пор Татарстан опередил нас по многим позициям. А сегодня можно сказать, что сделаны первые шаги, чтобы вернуться к исходным позициям. Это происходит уже сейчас на наших глазах. Вот, например, крупнейший в стране межрегиональный арбитражный суд. Его изначально планировали разместить в Казани, а на прошлой неделе он открылся у нас в Самаре. Самара стала судебной столицей Поволжья. Трансконтинентальный автомобильный путь из Европы в Западный Китай со строительством нового моста через Волгу планировался на 300 км севернее в Татарстане. А сейчас уже начались работы по строительству этого моста и новой магистрали к нему в Ставропольском районе Самарской области.

И отношение к нам со стороны федеральных органов власти тоже меняется. Когда строили Кировский мост, казалось, этому не будет конца и края. Самарскую область тогда откровенно называли «черной дырой бюджета». В период подготовки к чемпионату мира даже в самый пиковый период объем федеральной финансовой поддержки был на уровне 15-17 млрд рублей в год. А сейчас мы уже планируем включить в областной бюджет поступления из федерального бюджета в 2020 году на 35,5 млрд рублей; в 2021 году - на 41,8 млрд рублей; в 2022 году – на 43,4 млрд рублей. Я думаю, это более весомый приз, чем орден.

- А сейчас-то Самарская область получит что-нибудь от этой победы?

- Да, уже в этом месяце мы должны получить 1 458 млн рублей из федерального бюджета в виде гранта от правительства Российской Федерации. Это четвёртый по объемам грант в стране. Впереди нас только Крым, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Мы первые в ПФО. Давно ли мы так говорили? Притом что некоторые регионы (Мордовия, Удмуртия и Саратовская область) по итогам этих 1,5 лет работы никаких премий не получат.

- И куда власти планируют потратить эти 1,5 млрд рублей?

- Их будут тратить не власти, а сами жители Самарской области. Губернатор уже обратился к жителям региона с предложением вместе решить – куда и как потратить эти средства, чтобы их результат мог увидеть и почувствовать каждый. Может быть, это будет создание набережной в Тольятти или обновление игровых площадок детских садах. Может быть, на них купят мобильные экологические лаборатории для городов со сложной экологической ситуацией или потратят на какие-то знаковые объекты благоустройства. Свои предложения на этот счет можно присылать напрямую через интернет-страницы губернатора Дмитрия Азарова в "Твиттере" и в "Инстаграмм" .

Авторы: Григорий ЗИМИН

Фоторепортер: Дмитрий БУРЛАКОВ