В департаменте экономразвития Самары снова сменился и.о. главы
11 июня 2019 10:51
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Исполняющим обязанности заместителя главы Самары - руководителя департамента экономического развития, инвестиций и торговли с 10 июня назначен Владислав Зотов, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Прежний и.о. главы ведомства Александр Андриянов вернулся на позицию заместителя руководителя департамента.
Владислав Зотов в прошлом работал заместителем руководителя городского департамента финансов и экономического развития (до реорганизации ведомства). Еще раньше он был генеральным директором инвестиционной компании "Восток-Инвест". Согласно информации на сайте мэрии, до недавнего времени Зотов трудился директором МБУ "Самарский бизнес-инкубатор". Останется ли он руководить департаментом экономразвития на постоянной основе, пока не известно, пишет Волга Ньюс.
Напомним, перетасовка кадров здесь продолжается с начала весны, когда в марте структуру возглавила Ирина Панфилова. В мае она покинула свой пост, и и.о. был назначен ее зам Александр Андриянов.
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