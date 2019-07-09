В Самарской области назначили ответственного за контроль качества госуслуг
9 июля 2019 13:10
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В Самарской области определили ответственного за контроль качества предоставления государственных и муниципальных услуг. Им назначили первого заместителя руководителя администрации губернатора региона Владимира Терентьева. Об этом сообщается в распоряжении областного правительства, опубликованном на официальном сайте.
- Владимиру Терентьеву предстоит заняться оценкой качества работы сотрудников многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг, - говорится в документе.
Распоряжение за подписью и.о. первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова вступило в силу с 1 июля, пишет "КП в Самаре".
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