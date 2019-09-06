Председатель самарского правительства избавился от приставки «и. о.»
6 сентября 2019 12:54
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5 сентября состоялось внеочередное выездное заседание Совета самарской Губернской думы. Одним из пунктов повестки было утверждение кандидата на пост председателя регионального правительства. До недавнего времени должность с приставкой «исполняющий обязанности» занимал Виктор Кудряшов. Парламентарии без возражений согласовали представленную кандидатуру Кудряшова. Других претендентов не было.
Следующий этап — окончательное утверждение данного решения, что произойдет во вторник, 10 сентября, на пленарном заседании областной думы, пишет "ФедералПресс".
Напомним, Виктор Кудряшов занимает эту должность с мая 2019 года. Свою работу в правительстве Самарской области он начал в 1995 году, возглавив отдел инвестиционной политики департамента по экономике. Уходил с госслужбы на несколько лет, вернулся в 2008 году. Успел поработать с Дмитрием Азаровым в то время, когда он был главой администрации Самары. В 2016 году стал советником губернатора, а в 2017 г. - первым зампредседателя правительства.
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