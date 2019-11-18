Должность прокурора Самарской области может занять зампрокурора Красноярского края
18 ноября 2019 12:33
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Кандидатуру Александра Блошкина теперь должны согласовать в Самарской губернской Думе, пишет ВолгаНьюс.
Назначение прокурором Самарской области для Александра Блошкина станет повышением. Сейчас он занимает должность заместителя прокурора Красноярского края.
Александр Блошкин родился в 1972 г., в 1994 г. окончил очное отделение юридического факультета Омского государственного университета по специальности «правоведение». Службу в органах прокуратуры он начал в 1993 г. в должности помощника прокурора Ленинского района Омска. В дальнейшем он занимал должности от помощника прокурора города до прокурора Центрального административного округа Омска. С февраля 2013 г. по февраль 2016 г. Александр Блошкин являлся заместителем прокурора Красноярского края, затем был повышен до первого заместителя.
Напомним, прокурор Самарской области Константин Букреев в сентябре 2019 года был назначен на должность московского межрегионального транспортного прокурора.
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