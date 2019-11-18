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Новости /  Политика /  Политика региона  

Должность прокурора Самарской области может занять зампрокурора Красноярского края

18 ноября 2019 12:33
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Должность прокурора Самарской области может занять зампрокурора Красноярского края
Назначение прокурором Самарской области для Александра Блошкина станет повышением.

Кандидатуру Александра Блошкина теперь должны согласовать в Самарской губернской Думе, пишет ВолгаНьюс.

Назначение прокурором Самарской области для Александра Блошкина станет повышением. Сейчас он занимает должность заместителя прокурора Красноярского края.

Александр Блошкин родился в 1972 г., в 1994 г. окончил очное отделение юридического факультета Омского государственного университета по специальности «правоведение». Службу в органах прокуратуры он начал в 1993 г. в должности помощника прокурора Ленинского района Омска. В дальнейшем он занимал должности от помощника прокурора города до прокурора Центрального административного округа Омска. С февраля 2013 г. по февраль 2016 г. Александр Блошкин являлся заместителем прокурора Красноярского края, затем был повышен до первого заместителя.

Напомним, прокурор Самарской области Константин Букреев в сентябре 2019 года был назначен на должность московского межрегионального транспортного прокурора.

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Комментарии



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