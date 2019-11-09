Дмитрий Азаров обозначил приоритетные задачи реготделения «Единой России»
9 ноября 2019 10:19
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Напомним, центральным в повестке конференции стал вопрос об избрании секретаря регполитсовета. На этот пост были предложены кандидатуры исполняющего полномочия секретаря регионального отделения, губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и члена регполитсовета, заместителя председателя Самарской губернской думы Юрия Шевцова.
По итогам тайного голосования секретарем регполитсовета единогласно избран Дмитрий Азаров.
После оглашения результатов тайного голосования Дмитрий Азаров обратился к однопартийцам и обозначил приоритетные задачи, стоящие перед реготделением. Он напомнил слова Президента Владимира Путина: «Единая Россия» это не просто партия из числа зарегистрированных стране, в начале 2000-х она стала точкой сборки страны.
«Мы не имеем права забывать об этом ни на одну минуту», - подчеркнул руководитель регсовета.
Дмитрий Азаров напомнил, что партия была и остается политической силой, которая не просто говорит о проблемах общества и конкретных людей, но и помогает их решать. И в этом ее коренное отличие от других.
«От нас сегодня люди ждут многого, ассоциируя нас с самой действенной и результативной политической силой. От нас ждут реализации национальных проектов, призванных качественно улучшить жизнь людей. От нас ждут справедливых, честных, открытых решений, и эффективной работы по достижению обещанного. От нас ждут честного диалога с обществом. Я такую ответственность взять на себя готов», - сказал Дмитрий Азаров.
Он акцентировал внимание, что мощнейшим инструментарием для решения проблем являются нацпроекты, инициированные Президентом страны. На их реализацию направляются беспрецедентные ресурсы, отметил Дмитрий Азаров.
«Они призваны изменить жизнь людей, - подчеркнул секретарь регсовета. - И не в далекой перспективе, а сейчас, сегодня, чтобы каждый видел эти позитивные перемены воочию. И наши партийцы должны стать мотором и олицетворением этих изменений».
Дмитрий Азаров подробно остановился на направлениях, которые должны стать приоритетными для самарских «единороссов». Это повышение доступности медицинской помощи, и прежде всего в сельских территориях, новые места в детсадах, строительство школ, переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, поддержка молодых семей, благоустройство дворов и общественных пространств, дальнейшее совершенствование дорожно-уличной сети, вопросы экологии.
По мнению Дмитрия Азарова, наравне с национальными проектами решению этих вопросов должны способствовать и партийные проекты.
В завершении Дмитрий Азаров подчеркнул: «Единая Россия» - это партия тех, кто работает, создает и готов нести ответственность за свой дом, город, область и Россию.
«Хотел бы, чтобы каждый участник конференции понял и прочувствовал, что мы все в ответе на нашу страну. Вместе, я уверен, мы справимся с любыми задачами, но только вместе», - резюмировал руководитель Самарского реготделения партии.
На конференции «Единой России» делегаты также произвели ротацию руководящих органов, в частности, в Президиум регсовета вошли заместитель председателя губернской думы Екатерина Кузьмичева и глава Жигулевска Дмитрий Холин, также партийцы избрали делегатов на съезд партии, который пройдет в Москве в конце ноября, сообщает "Волжская коммуна".
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