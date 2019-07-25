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Новости /  Политика /  Политика региона  

Чем Дмитрий Колчин займется на посту советника губернатора Самарской области

25 июля 2019 14:02
138
Чем Дмитрий Колчин займется на посту советника губернатора Самарской области
По словам Колчина, он будет делать то же, что и прежде.

Неделю назад губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пригласил Дмитрия Колчина стать своим советником, и капитан команды КВН «Сок» согласился.

По словам Колчина, он будет делать то же, что и прежде. «Это касается дачников Прибрежного (Самарский Актив Дачников) и сообщества жителей 5-й просеки в Самаре», — пояснил Дмитрий на своей странице в соцсети.

Кроме того, Колчин намерен вести деятельность по охране окружающей среды, в частности, акватории Волги и других водоемов региона, и заниматься молодежной политикой — мероприятиями, творчеством, трудоустройством, «тусовками и другим адекватным фаном».

«Что касается моей баснословной зарплаты из бюджета налогоплательщиков, о которой меня так часто спрашивают — ее нет и не будет. Я, как это и должно быть у нормальных людей, советник на общественных началах. Я пошел на этот шаг осознанно, потому что считаю, что если ты можешь приносить пользу по мере сил и желания, то это круто», — заявил Дмитрий Колчин.

Колчин не впервые становится советником Азарова — год назад на Кубке губернатора глава региона прямо в зале подписал распоряжение и назначил капитана «Сока» своим советником на три дня, после того как Колчин со сцены пошутил на эту тему, пишет "Другой город".

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