Александр Нефедов официально стал депутатом Самарской Губернской Думы
4 июня 2019 11:54
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Сегодня, 4 июня, Александр Нефедов официально получил удостоверение депутата Самарской Губернской Думы, пишет Самру.ру.
Напомним, 20 мая он покинул пост первого вице-губернатора – председателя правительства Самарской области, который занимал много лет. При этом из Губернской Думы по семейным обстоятельствам ушел депутат от "Единой России" Сергей Денщиков, что сделало место вакантным.
Исполняющим обязанности главы правительства региона назначен с 21 мая Виктор Кудряшов, первый зампредседателя регионального правительства.
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