100% школ региона обеспечат горячим питанием учеников начальных классов с 1 сентября

94

Учеников младших классов школ Самарской области уже с первого сентября этого года обеспечат бесплатным горячим питанием. Всеобразовательные учреждения оснащены необходимым оборудованием и кадрами.Напомним, задачу обеспечить всех младшеклассников с 1 сентября 2023 года бесплатным питанием поставил Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному Собранию. Однако Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил решить вопрос раньше срока, поскольку инфраструктура большинства образовательных учреждений уже была готова.«Президент обозначил срок решения этой задачи – до 1 сентября 2023 года, предусмотрев переходный период. Уверен, мы с вами должны справиться гораздо раньше», – отметил Дмитрий Азаров в своем послании к депутатам губернской думы и жителям региона.По инициативе руководителя области был проведен мониторинг школ, в результате которого были выявлены учреждения, где требуется замена оборудования или ремонт пищеблоков.«Мы должны, не дожидаясь тех сроков, которые в поручении утверждены, провести ревизию школ на предмет их готовности обеспечить младшеклассников горячим питанием», – такая задача была поставлена Дмитрием Азаровым.На эти цели из федерального и областного бюджетов были выделены значительные средства – более 600 миллионов рублей.По словам министра образования и науки региона Виктора Акопьяна, задачу, поставленную главой государства, в Самарской области реализуют раньше обозначенного срока. Всего бесплатное горячее питание будут получать более 143 тысяч учеников 1-4 классов. При этом пристальное внимание будет уделяться качеству продукции, передает пресс-служба облправительства.