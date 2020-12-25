Жительница Приангарья собирала деньги на похороны живого сына

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Полиция в Иркутской области задержала женщину, которая через соцсети собирала деньги на похороны живого сына, сообщает ГУМВД РФ по региону, передает РИА Новости.

В полицию поступило заявление от жительницы города Ангарска, которая сообщила, что на странице своей знакомой в социальных сетях увидела объявление о сборе средств для организации похорон сына. Женщина перевела деньги, однако впоследствии узнала, что ребенок на самом деле жив.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 25-летнюю женщину. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что подозреваемая состоит на профилактическом учете в отделении по делам несовершеннолетних из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по воспитанию и содержанию семилетнего сына. Мальчика несколько месяцев назад у матери забрали и поместили в центр помощи семье и детям.

Фото: РИА Новости / Алексей Сухоруков