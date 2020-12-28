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Жириновский перечислил потенциальных президентов России

28 декабря 2020 21:31
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Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что новым президентом России может стать глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что новым президентом России может стать глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РБК. Об этом политик сообщил во время передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

По словам политика, на пост главы государства также могут претендовать премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, бывший премьер-министр Дмитрий Медведев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также мэр Москвы Сергей Собянин.

«Уже появился какой-то прогноз, что Байден (избранный президент США. — РБК) ждал, когда его изберут президентом, 34 года. И Жириновский будет избран президентом, когда пройдет 34 года — 2024 год. То есть мы оба к олимпу шли 34 года», — добавил он. На вопрос ведущего о том, будет ли Жириновский следующим президентом России, политик ответил утвердительно.

Ранее Жириновский заявил, что в России необходимо снизить избирательный возраст до 16 лет. По его словам, сейчас молодые люди в этом возрасте могут быть самостоятельными и зарабатывать больше своих родителей, но не могут голосовать. Политик счел это неправильным.

 

Фото: пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости / РБК

 

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Комментарии

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Прямая речь/Интервью
РКС-Самара выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
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Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
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Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
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Новости Тольятти
26 декабря 2020  13:51
Порядок приема граждан в РЭО ГИБДД Тольятти в праздничные дни не изменится
Порядок приема граждан в РЭО ГИБДД Тольятти в праздничные дни не изменится
Об этом сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти. Новости Тольятти
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25 декабря 2020  17:19
Предприятие выпускает алюминиевые профили, которые нужны для строительства и намерено наращивать объёмы.
Тольяттинский завод станет участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»
Предприятие выпускает алюминиевые профили, которые нужны для строительства и намерено наращивать объёмы. Новости Тольятти
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25 декабря 2020  11:35
Самарастройальянс достроит легкоатлетический манеж в Тольятти попозже
«Самарастройальянс» достроит легкоатлетический манеж в Тольятти попозже
Вынесенный из рамок первоначального подряда объем был сформирован в новый и повторно расторгован с аукциона. Новости Тольятти
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