Юристы рассказали о штрафах за нарушения ограничений в Новый год

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За нарушения ограничительных мер в новогодние праздники россиянам грозят штрафы в размере от 500 рублей до 300 тыс. рублей, передают "Известия". Об этом рассказали юристы, пишет 28 декабря «РИА Недвижимость».

Специалисты в области права, в частности, напомнили об ограничениях работы ресторанов и кафе, действующих в Москве и других регионах страны. Кроме того, в Санкт-Петербурге их работа запрещена полностью. За нарушение правил каждому из посетителей грозит штраф в размере до 30 тыс. рублей, а самому заведению — до 300 тыс. рублей, предупреждает адвокат коллегии Pen & Paper Александра Харина.

При этом в некоторых городах — Казани, Уфе, Воронеже и Воронежской области — заведения питания будут либо открыты до трех часов ночи, либо до самого утра, либо ограничения на работу кафе и ресторанов отсутствуют.

Частная вечеринка с кейтерингом и большим количеством посетителей является нарушением ограничений на проведение массовых развлекательных мероприятий и грозит штрафом как для организаторов, так и для участников. Для физических лиц размер штрафа может составить 30 тыс. рублей, для юридических — 100–300 тыс. рублей.

«Представители Роспотребнадзора Санкт-Петербурга уже официально заявили, что проводят регулярный мониторинг соцсетей на предмет организации закрытых мероприятий. В новогоднюю ночь не исключено проведение рейдов с участием сотрудников полиции», — предупредила Харина.

Член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров добавил, что гости новогодних корпоративов должны носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Снимать средства защиты разрешается только за столом. За нарушение масочного режима организаторам мероприятия грозит штраф до 300 тыс. рублей, за повторное нарушение — приостановка работы организации на срок до 90 дней.

Отмечается, что локдаун с запретом выхода на улицу в России нигде не введен, однако во многих регионах страны ограничено проведение праздничных мероприятий. Штрафов за прогулку большой компанией не будет, однако при наличии признаков массового мероприятия в некоторых регионах организатора могут оштрафовать на сумму от 15 тыс. до 40 тыс. рублей. Кроме того, в Санкт-Петербурге и Новосибирске установлены ограничения максимальной численности встреч на открытом воздухе — 50 человек.

Отсутствуют и штрафы за запуск фейерверков на Новый год, однако в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Пермском крае ограничено время использования пиротехники. Практически в каждом городе есть площадки для безопасного запуска фейерверков, список которых можно найти на ресурсах МЧС России и органов местного самоуправления, подчеркнула Харина.

При этом в другие дни каникул будет действовать закон о тишине, штраф за нарушение которого составляет 1–2 тыс. рублей, предупреждает управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. Использование пиротехники в общественных местах расценивается как мелкое хулиганство и карается штрафом от 500 рублей до 1 тыс. рублей или административным арестом до 15 суток.

Как объясняет член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова, фейерверки нельзя использовать в помещениях, возле взрывоопасных объектов, на сцене, во время проведения митинга, возле объектов культурного наследия или кладбищ. Наказание за нарушение — штраф в размере 2–3 тыс. рублей, а если возник пожар, то 4–5 тыс. рублей.

Адвокат конторы «Бородин и Партнеры» Ольга Туренко напомнила, что распитие спиртных напитков в общественных местах запрещено, и никаких послаблений в праздники не предусмотрено. Штраф за такое нарушение составит от 500 рублей до 1,5 тыс. рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков