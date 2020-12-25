Юрий Рожин принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний»

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25 декабря 2020 года главный федеральный инспектор по Самарской области Юрий Рожин принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний», инициированной Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на Всероссийском онлайн-марафоне «#Мы вместе».

В рамках акции исполняются материальные и нематериальные желания тех, кому особенно нужна поддержка. Акция проходит по всей стране.

Среди заявок жителей регионов Приволжского федерального округа было пожелание Ольги Петровны Головиной из Самарской области. О проекте она узнала от своих внуков и тоже решила принять участие в акции. Её мечта - видеокамера со штативом.

В преддверии новогодних праздников главный федеральный инспектор по Самарской области Юрий Рожин встретился с Ольгой Головиной и вручил ей подарок с «Ёлки желаний».

Во время беседы Ольга Петровна рассказала, что когда узнала об исполнившемся желании, расплакалась от неожиданности. Видеокамера со штативом ей необходима для качественной видеосъемки концертных выступлений 13-летнего внука Даниила Хачатурова. В 3-х месячном возрасте он тяжело заболел раком сетчатки глаза. Ему было проведено 4 сложных операции, он перенес 17 курсов химиотерапии, но зрение вернуть не удалось. Сейчас Даниил ведет полноценную жизнь: много плавает и играет в шахматы, ведет блоги в социальных сетях, пользуется смартфоном, изучает иностранные языки. Но главное его занятие – музыка. Даниил играет на фортепиано и баяне, занимается вокалом, он лауреат различных певческих конкурсов и фестивалей, мечтает продолжить карьеру исполнителя.

Ольга Петровна уверена, что новогодний подарок с «Ёлки желаний» обязательно поможет Даниилу в дальнейшем. Он много занимается, выступает, часто бывает в Москве, других городах. Бабушка всегда рядом и старается как можно больше записать ярких выступлений своего талантливого внука.

Юрий Рожин поблагодарил Ольгу Петровну за активность и стойкое преодоление жизненных трудностей. Он пожелал ей и её семье продолжать также искренне верить в лучшее, исполнения всех новогодних желаний. Юрий Рожин попросил передать Даниилу, что знает о его творчестве от своих внучек. И очень рад, что благодаря «Ёлке желаний» познакомился с его семьей. Сам Даниил загадал, чтобы в новом году у него появилась возможность снять свой клип. Свое пожелание он оставил на «Ёлке желаний».

Всего от жителей Самарской области на Всероссийскую «Ёлку желаний» поступило 197 заявок. Шары с пожеланиями размещены на сайте проекта, а также на ёлках, установленных в административных зданиях региона, на различных площадках в муниципалитетах. Исполнить пожелания, оставленные на сайте ёлкажеланий.рф может любой гражданин России.