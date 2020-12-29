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Вспомогательный вид разрешенного использования земельного участка: что изменилось для владельцев земли

29 декабря 2020 14:36
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Виды разрешенного использования земли – что не обязательно вносить в ЕГРН.

Управление Росреестра по Самарской области обращает внимание, что Конституционным Судом Российской Федерации вынесено постановление от 16 октября 2020 года №42-П «По делу о проверке конституционности ч.1 ст.8.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой гражданки М.Г. Анциновой». 

- В рамках рассмотрения жалобы судом установлено, что собственник земельного участка имеет право самостоятельно выбрать для себя как основной, так и - в дополнение к основному - вспомогательный вид его разрешенного использования, которые предусмотрены правилами землепользования и застройки муниципального образования для определенной территориальной зоны, - сообщила начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Самарской области Юлия Голицына.  

Ни Земельный кодекс Российской Федерации, ни Градостроительный кодекс Российской Федерации не возлагают на лицо, использующее земельный участок не только в соответствии с основным видом его разрешенного использования, но и в соответствии со вспомогательным видом разрешенного использования, каких-либо обязанностей по уведомлению о своем решении тех или иных органов публичной власти, что подтверждается отсутствием в них (впрочем как и в других нормативных актах) положений, закрепляющих порядок, условия и сроки исполнения таких обязанностей. 

Собственники (правообладатели) земельных участков не могут быть принуждены к внесению каких-либо сведений в Единый государственный реестр недвижимости в случае, когда они в дополнение к основному виду разрешенного использования самостоятельно выбирают вспомогательный вид их разрешенного использования.

Так определил суд: когда административного правонарушения нет

С учетом изложенного, Конституционным судом Российской Федерации признана не соответствующей Конституции Российской Федерации ч.1 ст.8.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), поскольку неопределенность действующего правового регулирования в вопросе о том, обязан ли собственник (правообладатель) земельного участка в случае, когда он в дополнение к основному виду его разрешенного использования самостоятельно выбирает вспомогательный вид разрешенного использования, вносить в качестве условия правомерного осуществления вспомогательного вида разрешенного использования в Единый государственный реестр недвижимости сведения о таком использовании, создает неопределенность и в вопросе о возможности привлечения этого собственника (правообладателя) к административной ответственности за использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием.

Таким образом, использование земельного участка для видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования, указанными в правилах землепользования и застройки (ПЗЗ) в качестве вспомогательных для территориальной зоны, в которой расположен такой земельный участок, сведения о которых в ЕГРН не внесены, не образует событие административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.8.8 КоАП РФ.

Как использовать земельный участок, чтобы не оштрафовали

Вместе с тем, необходимо учитывать, что в соответствии с п.3 ч.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации исключается возможность выбора (установления) вспомогательных видов разрешенного использования земельных участков вместо основных, так как вспомогательные виды разрешенного использования допускаются только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляются совместно с ними. Таким образом, использование земельного участка для осуществления видов деятельности, предусмотренных ПЗЗ только в качестве вспомогательного для территориальной зоны (без использования для видов деятельности, предусмотренных ПЗЗ в качестве основных), является нарушением требований, установленных положениями ст.42 Земельного кодекса Российской Федерации и образует событие административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.8.8 КоАП РФ. 

 

Фото из открытых источников

    

 

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Комментарии

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На площади Куйбышева в Самаре установили новые арт-объекты
29 декабря 2020  12:33 
На площади Куйбышева в Самаре установили новые арт-объекты
В связи с эпидемиологической ситуацией массовые новогодние мероприятия в Самаре проводить не планируется Культура
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В третий раз подряд 13 человек умерли за сутки от коронавируса в Самарской области
29 декабря 2020  12:00 
В третий раз подряд 13 человек умерли за сутки от коронавируса в Самарской области
На 29 декабря выявлено еще 307 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
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Акценты
Дмитрий Азаров провел заключительное в этом году заседание регионального оперативного штаба.
28 декабря 2020  22:26 
Дмитрий Азаров поручил главам муниципалитетов усилить контроль за соблюдением ограничительных мер в праздничные дни
Дмитрий Азаров провел заключительное в этом году заседание регионального оперативного штаба. Политика региона
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А также с 30-летием со дня образования министерства.
25 декабря 2020  17:59 
Губернатор поздравил спасателей региона с профессиональным праздником
А также с 30-летием со дня образования министерства. Политика региона
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Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
25 декабря 2020  14:48 
В преддверии новогодних праздников в Самарской области усилены меры пожарной безопасности
Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Политика региона
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Прямая речь/Интервью
РКС-Самара выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
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Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
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Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
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Новости Тольятти
29 декабря 2020  15:45
Ознакомительная встреча прошла в режиме видеоконференции.
«Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Казахстаном
Ознакомительная встреча прошла в режиме видеоконференции. Новости Тольятти
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29 декабря 2020  11:29
Крещенские купания в Тольятти проводиться не будут
Крещенские купания в Тольятти проводиться не будут
Такое решение принято на рабочем совещании в городской администрации с участием представителей Тольяттинской епархии, силовых структур, экстренных служб и...Новости Тольятти
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26 декабря 2020  13:51
Порядок приема граждан в РЭО ГИБДД Тольятти в праздничные дни не изменится
Порядок приема граждан в РЭО ГИБДД Тольятти в праздничные дни не изменится
Об этом сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти. Новости Тольятти
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