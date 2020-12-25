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Впервые россиянам не нужен отпуск, чтобы продлить новогодние каникулы

25 декабря 2020 11:53
233
Впервые россиянам не нужен отпуск, чтобы продлить новогодние каникулы

Продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами россияне будут вдвое реже, чем год назад. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob участвовали 1600 российских сотрудников, работающих по фиксированному графику.

Непростой 2020 год вынудил россиян отказаться идеи присоединить несколько дней отпуска к праздничным каникулам и получить возможность отдохнуть дольше. Лишь 5% опрошенных намерены взять отпуск или отгулы в предновогодние дни, причем такими планами чаще делятся респонденты старше 45 лет (7%). Оформить отпуск с 11 января 2021 года собираются 3% россиян: чаще это мужчины (4% против 1% среди женщин) и опрошенные до 34 лет (6%).

В конце 2019 года общее число наших сограждан, намеревавшихся уйти в отпуск перед или после новогодних каникул, было почти вдвое больше нынешнего — 15%. Столь существенные изменения объясняются напряженной эпидемиологической обстановкой и невозможностью планировать поездки и путешествия в условиях закрытых границ.

8 из 10 россиян (80%) не собираются присоединять отпуск или отгулы к праздничным дням, еще 12% пока не приняли решение.

Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 355
Время проведения: 14 — 23 декабря 2020 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, работающее по фиксированному графику
Размер выборки: 1600 респондентов

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Прямая речь/Интервью
РКС-Самара выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
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Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
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Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
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Новости Тольятти
25 декабря 2020  17:19
Предприятие выпускает алюминиевые профили, которые нужны для строительства и намерено наращивать объёмы.
Тольяттинский завод станет участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»
Предприятие выпускает алюминиевые профили, которые нужны для строительства и намерено наращивать объёмы. Новости Тольятти
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25 декабря 2020  11:35
Самарастройальянс достроит легкоатлетический манеж в Тольятти попозже
«Самарастройальянс» достроит легкоатлетический манеж в Тольятти попозже
Вынесенный из рамок первоначального подряда объем был сформирован в новый и повторно расторгован с аукциона. Новости Тольятти
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23 декабря 2020  16:50
По сравнению с проектом бюджета в первом чтении доходы и расходы бюджета на 2021 год были увеличены на 236, 517 млн рублей.
Бюджет Тольятти на 2021 год принят в итоговом чтении
По сравнению с проектом бюджета в первом чтении доходы и расходы бюджета на 2021 год были увеличены на 236, 517 млн рублей. Новости Тольятти
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