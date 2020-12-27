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Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя, отметив их профессионализм и поблагодарив за работу в текущем году.

"Хочу сказать самые добрые слова ветеранам ведомства и, конечно, поблагодарить весь коллектив МЧС России за результативную работу в текущем году, за проявленный профессионализм в ликвидации последствий ливней и тайфунов на Дальнем Востоке, разлива дизельного топлива в Норильске, других ситуаций чрезвычайного характера, сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Президент также отметил помощь сотрудников МЧС во время пандемии коронавируса и их работу за рубежом, в частности в Нагорном Карабахе. Глава государства также выразил уверенность, что сотрудники МЧС продолжат достойно выполнять свою работу, и поздравил их с наступающими новогодними праздниками, передает Радио Маяк.