В СОУНБ начнет работать художественная выставка «Теплые Чувства. Вторая волна»

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С 8 января в Центре культуры и творчества «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки начнет работать художественная выставка «Теплые Чувства. Вторая волна» – ироническая графика Андрея Попова (Санкт-Петербург). (18+)

Андрей Попов – известный современный художник, мастер графики. Его герои – жители мегаполиса в простых и привычных ситуациях, на которые автор работ дает порой непривычный, но всегда ироничный, свежий и теплый взгляд, заставляющий остановиться и отвлечься от суеты, задуматься и переоценить привычные нам вещи. Именно эта авторская манера художника сделала его работы узнаваемыми и принесла ему более 30 наград на мировых художественных конкурсах, а также широкую известность в информационном пространстве социальных сетей.

Выставочный проект «Теплые чувства» начался в 2019 году в городском пространстве Самары на остановках общественного транспорта, затем был перенесен на площадку Самарского художественного музея. В завершении он экспонировался в школах-интернатах для детей с особенностями развития. В 2021 году проект «Теплые чувства. Вторая волна», значительно измененный и дополненный большим количеством новых работ, выставляется в ЦКТ «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки. Отличительной особенностью новой выставки является то, что, по просьбе самого автора, зрителям предлагается дать свои варианты названий для большинства работ.

Художественный проект «Тёплые чувства. Вторая волна» призван расширить пространство региональной культурной среды, наполнив её современными художественными произведениями.

С экспозицией можно ознакомиться с 8 января до 6 февраля 2021 года. Вход свободный.

Режим работы галереи «Новое пространство»:

8 -10 января 2021г.: с 10.00 до 18.00

Начиная с 11 января 2021 г. галерея «Новое пространство» работает по обычному графику:

Вторник, воскресенье: 10.00 – 18.00

Среда – суббота: 10.00 – 20.00

Выходной день: понедельник, передает пресс-служба СОУНБ.















