В Самарской области собираются ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники

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Полиция и Минздрав попросили самарские власти ввести ограничения на торговлю спиртными напитками в новогодние праздники. Свои предложения они озвучили на совещании с председателем регионального правительства Виктором Кудряшовым и главами муниципалитетов.

— Очень важно, чтобы в эти новогодние праздники наше население как можно меньше употребляло алкоголь. Рост потребления спиртного приводит к повышению травматизма, а система здравоохранения и без того перегружена из-за коронавируса, — сказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Самарской области Юрий Дмитриев уточнил, что ограничения нужно ввести на территориях, прилегающих к местам народных гуляний.

— По прогнозу гуляния ожидаются в 96 местах, в частности, на площади Куйбышева и территории возле стадиона «Самара Арена». Там будут установлены металлодетекторы и дежурные посты, — сказал Юрий Дмитриев.

Судя по ответу председателя правительства Самарской области, решения будут принимать главы муниципалитетов, пишет 63.ру.

— Все эти предложения абсолютно обоснованны и разумны. Рекомендую муниципалитетам принять нормативные акты, которые ограничат торговлю алкоголем вблизи традиционных мест массового отдыха в праздничные дни, — сказал Виктор Кудряшов.