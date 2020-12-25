В Самаре проходит общероссийская акция «Новый год в каждый дом»

108

23 декабря в Самаре стартовала общероссийская акция «Новый год в каждый дом». Самарский Дом молодежи принял на своей базе более 1300 подарков. Добровольцы Самары в костюмах Деда Мороза поздравят с наступающими праздниками и вручат подарки детям медицинских работников, оказывающим помощь в «красных зонах».

Добровольческий корпус составят волонтеры Самарского Дома молодежи, регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», добровольцы учреждений высшего и средне-специального образования, готовых примерить на себя роль доброго волшебника. Участники акции прошли собеседование и обучение, были обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты. Теперь их задача напомнить ребятам о самом добром празднике года и напомнить о новогоднем чуде.

Партнером акции в Самаре стали Самарские таксомоторные предприятия. Доставку подарков помогли осуществить 7 таксопарков: «Альфа парк», «Варяг», «Планета», «Млечный», «Эльдорадо», «Волга» и «Мустанг 6».

Инициатива проведения общероссийской акции была высказана волонтерами акции #МыВместе в Международный день добровольчества и поддержана президентом страны. Владимир Путин поддержал запуск акции «Новый год в каждый дом» и пообещал волонтерам и финалистам конкурса «Доброволец России» подумать над тем, что можно сделать для того, чтобы Новый год был в каждом доме, несмотря на ограничения, введенные из-за коронавирусной инфекции.

Организатором мероприятия является федеральный штаб акции взаимпомощи «#МыВместе», Федеральное агентство по делам молодежи, ФГБУ «Роспатриотцентр», Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Ассоциация волонтерских центров и другие организации-партнеры.