В Самаре детям-сиротам вручили ключи от новых квартир

149

Сегодня, 29 декабря, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, вручили ключи от новых квартир, расположенных, в том числе в современном, развивающемся микрорайоне «Новая Самара». В мероприятии приняли участие глава Красноглинского внутригородского района Самары Вячеслав Коновалов и руководитель городского Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Ольга Слесарева, которая от имени Главы города Елены Лапушкиной поздравила ребят со знаменательным в их жизни событием.

«Получение собственного жилья – это важный этап в вашей жизни. От всей души поздравляю вас с этим знаменательным событием. Желаю, чтобы вам и семьям, которые вы создадите, было максимально комфортно в своем новом доме. Учитесь, работайте и будьте счастливы», - поздравила новоселов Ольга Слесарева.

В торжественной обстановке 30 ребят получили законное жилье. Переданные однокомнатные квартиры полностью подготовлены к заселению - в каждой из них проведена чистовая отделка, установлены приборы учета коммунальных ресурсов и сантехника.

Кроме того, по поручению Главы городского округа Самара, каждому, кто получил новую квартиру, предоставлена единовременная выплата в размере 20 000 рублей на приобретение товаров первой необходимости.

Стоит отметить, что обеспечение жильем детей-сирот – одна из ключевых социально значимых задач, реализуемых по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уделяет этому вопросу особое внимание. Несмотря на трудности, связанные с пандемией, работа в этом направлении ведется непрерывно. Так, в 2020 году на приобретение жилья направлено более 700 миллионов рублей, что позволило обеспечить жильем 518 детей-сирот. В Самаре в этом году обладателями собственных квадратных метров стали 164 человека.

«От имени новосельцев хочу выразить благодарность всем, кто неравнодушен к судьбам детей-сирот. Для нас это событие огромная радость. Спасибо вам большое!», - поблагодарила одна из счастливых обладателей нового жилья Анастасия Павлова, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации