В рамках второго этапа программы переселения из аварийных домов самарцы начали получать квартиры в новостройках

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В Самаре продолжается работа по переселению граждан из аварийного жилья. Государственная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» является одним из приоритетных направлений национального проекта «Жилье и городская среда», разработанного Минстроем России в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Напомним, программа стартовала в 2019 году и должна быть реализована в шесть этапов - до 2025 года. В нее вошли дома, которые были признаны аварийными с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года. Возможность переехать в новое безопасное жилье предоставляется 4370 семьям.

На сегодняшний день практически завершен первый этап расселения (2019-2020 гг.). Граждане получили более 300 благоустроенных квартир в новостройках.

«Первый этап завершили, квартиры предоставили. Остались непредвиденные моменты, связанные, например, с наследством. По ним продолжаем работу, - пояснил заместитель руководителя Департамента управления имуществом по жилищным вопросам Виктор Федоренчик. - На реализацию каждого этапа дается 2 года. Однако средства на приобретение квартир для расселения выделяются каждый год. Это положительный момент, поскольку дислокации каждый год немного меняются, так что есть возможность предоставить людям больше вариантов, стараемся предлагать квартиры географически ближе к старому жилью».

Для участников первого этапа расселения квартиры приобретались в новостройках в жилом районе «Волгарь», в микрорайоне «Крутые Ключи», в жилом комплексе «Рассвет» на 18 км Московского шоссе и на улице 8-го Марта в поселке Управленческий. В закупленных в 2020 году появились квартиры, приобретенные в микрорайоне «Новая Самара».

Как отмечают специалисты, выбор новостройки для приобретения жилья зависит от стоимости квадратного метра. Поскольку на 2021 год стоимость «квадрата», рассчитанная региональным Правительством, составляет 48611 рублей, жилье в основном покупается в новых микрорайонах. В центральных оно значительно дороже.

По законодательству для переселения гражданам предлагается один вариант. Собственники аварийного жилья имеют право согласиться либо отказаться от него. Для тех, кто отказывается, предусмотрена денежная компенсация. Наниматели (те, кто живет в неприватизированном жилье) права отказаться не имеют. Есть категория граждан, которым новое жилье не положено - те, кто приобрел помещения в домах, уже признанных аварийными. Для них по закону предусмотрено денежное возмещение.

К выполнению второго этапа переселения Администрация города приступила в 2020 году. В перечень вошли 465 семей. Уже закуплено более 300 новых помещений, в том числе 86 квартир в микрорайоне «Новая Самара».

«Приобрели 331 квартиру, порядка 40 квартир уже предоставлены в рамках второго этапа. Сейчас идет оформление документов гражданами на новое жилье - кому в собственность, кому по договору социального найма. Окончание второго этапа запланировано на конец 2021 года. Работаем в графике, не отстаем», - рассказал Виктор Федоренчик.

Стоит также отметить, что все предоставляемые квартиры имеют то же количество комнат, какое было у граждан в аварийном жилье и по метражу не уступают старым квартирам. Поскольку найти идентичные квартиры «метр в метр» удается не каждый раз, проблема всегда решается в пользу переселенцев: предоставлением квартиры большего метража. Еще одно важное условие: количество человек, прописанных в аварийном жилье, при переселении не учитывается.

Важно и то, что во всех закупленных квартирах имеется чистовая отделка: обои на стенах либо покраска, линолеум либо ламинат на полу, потолки в основном натяжные. Обязательно наличие технических приборов. Все квартиры безопасны и готовы принять новых жильцов, сообщает горадминистрация..