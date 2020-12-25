В Правительстве Самарской области оценили готовность экстренных и коммунальных служб к работе в дни новогодних праздников

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В четверг, 24 декабря, первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов в режиме видеоконференции провел совещание с главами муниципальных образований региона. Они обсудили готовность всех служб к работе в праздничные дни с 31 декабря по 10 января.

«До наступления Нового года осталось несколько дней, и мы традиционно должны обсудить вопросы нашего взаимодействия в период праздников, - отметил Виктор Кудряшов, открывая совещание. – К сожалению, мы не можем исключать в эти дни роста количества пожаров, ДТП, коммунальных аварий. Искренне надеюсь, что праздники пройдут спокойно. Но все службы должны быть готовы к таким ситуациям».

По информации начальника Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Айдара Мингазова, в январские праздники температура воздуха в дневное время ожидается в пределах климатической нормы без аномального потепления или похолодания, а также без существенных осадков. Толщина льда на реке Волга в районе самарского Речного порта составляет 24 см.

Заместитель начальника полиции ГУМВД России по Самарской области Юрий Дмитриев доложил, что, в связи со сложными санитарно-эпидемиологическими условиями, с 31 декабря по 10 января праздничных развлекательных мероприятий в регионе не запланировано. В то же время некоторые самарцы выйдут на традиционную прогулку в новогоднюю ночь. По прогнозам правоохранителей, гуляния ожидаются в 96 местах, в частности, на площади Куйбышева и территории возле стадиона «Самара Арена». Там будут установлены металлодетекторы и дежурные посты.

В ночь с 6 на 7 января на 297 объектах Русской Православной Церкви в 160 населенных пунктах губернии ожидаются праздничные богослужения.

Юрий Дмитриев попросил поручить главам муниципальных образований провести проверки точек по продаже хвойных деревьев, привлечь максимальное количество добровольных дружин для патрулирования улиц в праздники, принять ограничения на продажу алкоголя на территориях, прилегающих к местам народных гуляний, на период новогодних праздников.

«Все эти предложения предлагаю включить в протокол, они абсолютно обоснованы и разумны, - сказал Виктор Кудряшов. - Рекомендую муниципалитетам принять нормативные акты, которые ограничат торговлю алкоголем вблизи традиционных мест массового отдыха в праздничные дни».

В ходе совещания министр энергетики и ЖКХ Самарской области Александр Мордвинов рассказал об обеспечении надежной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетических организаций. В праздничные дни главам муниципальных образований и руководителям профильных организаций рекомендовали обеспечить круглосуточное дежурство, дополнительно проинструктировать дежурные диспетчерские службы, повести проверку укомплектованности аварийных бригад, наличия запасов материально-технических ресурсов и оборудования, оперативно устранять технологические нарушения, своевременно вывозить твердые коммунальные отходы.

Виктор Кудряшов обратил внимание на то, что в регионе в этом году не в полной мере выполнен план по проверке газового оборудования в домах жителей. Председатель правительства призвал глав муниципальных образований усилить эту работу, привлечь к ней старших по домам и председателей ТОСов.

Об обеспечении надежной работы дорожного хозяйства доложил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. Он сообщил, что министерство организовало круглосуточное дежурство на дорогах области, в случае ухудшения погодных условий будет привлекаться дополнительная спецтехника. В целом к содержанию дорог в зимний период в области готовы, заверил Иван Пивкин.

В 2020 году в центре особого внимания – система здравоохранения, на которую легла серьезная нагрузка из-за пандемии COVID-19. Министр здравоохранения региона Армен Бенян сообщил, что все медицинские учреждения области будут работать в праздничные дни в том же режиме, в каком работают последние девять месяцев. Как и Юрий Дмитриев, министр в своем выступлении подчеркнул необходимость ограничения продажи алкоголя в праздничные дни.

«Очень важно, чтобы в эти новогодние праздники наше население как можно меньше употребляло алкоголь. Рост потребления спиртного приводит к повышению травматизма, а система здравоохранения и без того перегружена», - отметил Армен Бенян.

Не оставили без внимания участники совещания и вопрос социальной поддержки населения. По словам министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Марины Антимоновой, жителям региона будут своевременно предоставлены все положенные им социальные выплаты. Всего граждане в период с 5 по 10 января получат семь различных видов выплат, в том числе, выплаты ветеранам труда и труженикам, компенсацию на оплату услуг ЖКХ отдельным категориям населения и другие. Всего различные выплаты получат 166 тысяч жителей региона. Некоторые пособия будут проиндексированы. При этом никаких заявлений и обращений для этого жителям делать не нужно, объем выплат рассчитывается в автоматизированном режиме.