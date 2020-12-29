В Москве снимают ограничения для привившихся от коронавируса

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Московские власти начинают снимать ограничения для тех, кто привился от коронавируса, заявил мэр города Сергей Собянин, передает РИА Новости.

По его словам, после вакцинации пожилые москвичи, студенты старше 18 лет и граждане с хроническими болезнями вновь смогут пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте.

"Принадлежащие им социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины", — написал Собянин в своем блоге.

Мэр призвал горожан сделать прививку от коронавируса во время новогодних праздников. Он напомнил, что пункты вакцинации будут работать ежедневно, кроме 31 декабря и 1 января.

Как сообщил Собянин, на новогодних каникулах смогут пройти процедуру граждане, "страдающие хроническими заболеваниями, наличие которых требует соблюдать домашний режим".

"Разумеется, если к этому нет противопоказаний, установленных инструкцией по применению вакцины", — добавил он.

Вакцинация в Москве

В начале декабря в стране стартовала гражданская вакцинация от коронавируса, партии препарата "Спутник V" поставили во все регионы. В Москве для этого сформировали 70 пунктов на базе городских взрослых поликлиник, до конца года планируют открыть еще 100. Запись открыта на две недели вперед.

Сделать прививку могут сотрудники сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб в возрасте от 18 лет, не имеющие хронических заболеваний и не участвовавшие в испытаниях вакцины, а также работники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленности и сотрудники средств массовой информации. Беременным и кормящим вакцинация противопоказана.

С 28 декабря в Москве открылась запись на вакцинацию для людей старше 60 лет, сотрудников ЖКХ, общепита, спорта, органов охраны правопорядка, а также волонтеров и занятых в некоммерческих и религиозных организациях.

По мере поступления препарата список категорий граждан будут расширять.

Фото: РИА Новости / Кирилл Брага