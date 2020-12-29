Трансляция Кремлевской ёлки – новогодний подарок маленьким зрителям в честь 10-летия «Карусели»

140

Федеральный детский круглосуточный телеканал «Карусель» отмечает свой 10-летний юбилей. В честь первой круглой даты телеканал подготовил подарки и сюрпризы для своих маленьких зрителей.

Один из главных подарков – новогодняя трансляция Кремлевской ёлки, которая станет для детей всей страны главным телевизионным событием наступающих праздников. Телеверсию грандиозного спектакля юные самарцы увидят за 5 часов до наступления Нового года.

31 декабря в 19:00 по самарскому времени телеканал «Карусель» проведёт трансляцию волшебного мюзикла «Пятое время года, или Кто придумал Новый год» со сцены Государственного Кремлёвского дворца. В формате телеверсии Кремлёвская ёлка в этом сезоне состоится впервые. Главные герои сказки – Хранитель Праздничных Традиций и Гаджет – разгадают тайны Нового года, познакомятся с культурой его празднования в разных странах и узнают всё о пятом времени года.

В честь своего 10-летия «Карусель» также запускает несколько новых эпизодов самых известных российских мультсериалов. Премьеры будут идти каждый день все каникулы! Ну, и конечно, на канале остаются программы, которые уже десятки лет, как эстафетная палочка, передаются от одного поколения детей к другому.

К своему юбилею канал получил поздравления от министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой. «Уже 10 лет вы работаете для самой требовательной и искренней аудитории, при этом сумели не только сохранить, но и приумножить ее. На формирование детского мировоззрения телевидение оказывает огромное влияние, и можно только порадоваться, что сегодня главным источником проверенной качественной информации выступает общедоступный федеральный канал», – отметила министр культуры.

В «Карусели» понимают, что и от них зависит, какими выросли дети за эти 10 лет. И ручаются, что если включен их канал, то родители могут без боязни оставить ребенка наедине с телевизором. «Быть уверенным, что с ним ничего плохого не произойдет, он не увидит ничего страшного, он не увидит ничего вредного. Кроме того, что он является помощником для родителей, в некотором смысле няней, он является таким инструментом, который обучает детей, развивает их, подает много замечательных идей родителям, чем и как заниматься с ребенком», – говорит главный редактор телеканала «Карусель» Вера Оболонская.