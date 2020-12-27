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Совфед одобрил закон о штрафах до 5 тыс. рублей за проезд по платным дорогам без оплаты

27 декабря 2020 16:39
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Соответствующие изменения вносятся в КоАП.

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон о введении штрафов в размере до пяти тысяч рублей за неоплаченный проезд по платным дорогам, передает ТАСС.

Соответствующие изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд по платным автомобильным дорогам или платным участкам дорог повлечет административный штраф для владельца транспортного средства или водителя машины иностранного перевозчика в размере 1,5 тыс. рублей. Для грузовиков и автобусов штраф составит 5 тыс. рублей.

Если владелец транспортного средства оплатил проезд не позднее 20 дней после вынесения постановления о правонарушении, то от ответственности он освобождается. Если постановление о штрафе было доставлено заказным письмом после 20 дней с момента вынесения постановления, то данный срок подлежит восстановлению. Если неоплаченный проезд был зафиксирован камерами более одного раза в течение суток, штраф выписывает на одну машину только один раз.

Принятый закон направлен на внедрение на российских платных дорогах безбарьерных систем взимания платы (free-flow). Сейчас оплатить проезд можно только в специально оборудованных пунктах, что вызывает пробки и снижает эффективность трассы, отмечается в пояснительной записке. Введение системы free-flow (свободный поток) исключает создание классических пунктов взимания платы, на дорогах в пунктах пропуска не будет шлагбаумов. По сути, оплата проходит после проезда, в связи с чем необходимы законодательные меры по пресечению бесплатного пользования такими дорогами.

 

Фото:   РИА Новости / Алексей Куденко

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21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
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Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
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Новости Тольятти
26 декабря 2020  13:51
Порядок приема граждан в РЭО ГИБДД Тольятти в праздничные дни не изменится
Порядок приема граждан в РЭО ГИБДД Тольятти в праздничные дни не изменится
Об этом сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти. Новости Тольятти
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25 декабря 2020  17:19
Предприятие выпускает алюминиевые профили, которые нужны для строительства и намерено наращивать объёмы.
Тольяттинский завод станет участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»
Предприятие выпускает алюминиевые профили, которые нужны для строительства и намерено наращивать объёмы. Новости Тольятти
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25 декабря 2020  11:35
Самарастройальянс достроит легкоатлетический манеж в Тольятти попозже
«Самарастройальянс» достроит легкоатлетический манеж в Тольятти попозже
Вынесенный из рамок первоначального подряда объем был сформирован в новый и повторно расторгован с аукциона. Новости Тольятти
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