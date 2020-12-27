Совфед одобрил закон о штрафах до 5 тыс. рублей за проезд по платным дорогам без оплаты

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Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон о введении штрафов в размере до пяти тысяч рублей за неоплаченный проезд по платным дорогам, передает ТАСС.

Соответствующие изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд по платным автомобильным дорогам или платным участкам дорог повлечет административный штраф для владельца транспортного средства или водителя машины иностранного перевозчика в размере 1,5 тыс. рублей. Для грузовиков и автобусов штраф составит 5 тыс. рублей.

Если владелец транспортного средства оплатил проезд не позднее 20 дней после вынесения постановления о правонарушении, то от ответственности он освобождается. Если постановление о штрафе было доставлено заказным письмом после 20 дней с момента вынесения постановления, то данный срок подлежит восстановлению. Если неоплаченный проезд был зафиксирован камерами более одного раза в течение суток, штраф выписывает на одну машину только один раз.

Принятый закон направлен на внедрение на российских платных дорогах безбарьерных систем взимания платы (free-flow). Сейчас оплатить проезд можно только в специально оборудованных пунктах, что вызывает пробки и снижает эффективность трассы, отмечается в пояснительной записке. Введение системы free-flow (свободный поток) исключает создание классических пунктов взимания платы, на дорогах в пунктах пропуска не будет шлагбаумов. По сути, оплата проходит после проезда, в связи с чем необходимы законодательные меры по пресечению бесплатного пользования такими дорогами.

Фото: РИА Новости / Алексей Куденко