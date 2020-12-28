Сомнолог дал рекомендации, как не проспать Новый год

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Непродолжительный дневной или хотя бы вечерний сон снизит нагрузки на организм и позволит человеку чувствовать себя бодрее в новогоднюю ночь, передает Лайф. Такой совет дал руководитель Центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Калинкин тем, кто намерен максимально долго праздновать наступление 2021 года.

— Хотя бы на часок лечь поспать, и тогда бодрости на Новый год у вас будет побольше. Это самый безвредный способ точно. Или хотя бы немного полежать. А дальше уже, наоборот, надо активизироваться, выполнять физическую нагрузку. Побывать на улице, покататься на коньках. Именно аэробная нагрузка, не статичная, выполненная в вечернее время, позволит быть более бодрым, — сказал Александр Калинкин в интервью Лайфу.

Другой способ устранить сонливость — использование яркого света, особенно холодного, голубого оттенка. Это сдвинет выработку мелатонина и позволит многим чувствовать себя более бодрыми.

Нельзя забывать и про самые распространённые способы — употребление кофе. Но этот вариант подойдёт лишь тем, кто планирует не спать всего одну ночь во время праздников. Также в качестве средства с повышенным содержанием кофеина можно использовать зелёный чай и матте — южноамериканский тонизирующий чай. Цитрусовые тоже помогают чуть-чуть преодолеть сонливость, но будоражащего воздействия они не окажут.

Фото: ТАСС / Виктория Вотоновская