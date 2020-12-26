Самарцы приглашаются к участию в конкурсе «Топ-1000 культурных туристических брендов России»

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Общественная интерактивная платформа Живоенаследие.рф при поддержке Общественной палаты РФ, Русского географического общества, Агентства стратегических инициатив и Общенационального союза индустрии гостеприимства проводит конкурс по отбору “Топ-1000 культурных туристических брендов России”.

Проект «Живое наследие» собирает воедино информацию об объектах, образах, традициях, великих именах, памятных датах и событиях, локализованных на российских территориях. Платформа объединяет информацию о ключевых культурных и туристических центров притяжения каждого региона, создавая удобный сервис для туристов, добровольцев и инвесторов.

Первые топ-500 культурных брендов были отобраны членами экспертного жюри проекта и описаны на портале. В настоящее время проект “Живое наследие” выходит на новый этап - составление списка топ-1000 культурных и туристических брендов.

Конкурс позволит выявить тысячи новых достопримечательностей страны, одновременно формируя новые маршруты для путешествий и социальной активности. Любой зарегистрированный пользователь (например, краевед, эксперт по туризму и культурному наследию, представитель креативных индустрий или туристического бизнеса, туристско-информационного центра, органа государственной власти и местного самоуправления) сможет предложить и описать свою достопримечательность. Для этого на портале Живоенаследие.рф разработана платформа, где участник может добавить описание знакового объекта своего региона. Заявки принимаются до 15 января 2021 года.

Помимо составления списка Топ-1000, авторы лучших описаний получат призы зрительских симпатий по итогам народного голосования, а также другие памятные награды.

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте, передает пресс-служба горадминистрации.