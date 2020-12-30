Самарцев приглашают на онлайн-опрос по вопросам противодействия коррупции

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На официальном Интернет-сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области (http://r63.fssp.gov.ru/) с 15 января по 15 февраля 2021 года пройдет онлайн-опрос по вопросам противодействия коррупции.

На официальном Интернет-сайте Управления пройдет онлайн-опрос по вопросам противодействия коррупции, благодаря которому любой желающий сможет оценить проводимую Управлением работу по борьбе с коррупцией. Для этого необходимо пройти в раздел «Деятельность» и выбрать подраздел «Противодействие коррупции».

Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области ведет жесткую борьбу с коррупционными проявлениями. Если вы обладаете информацией о неправомерных действиях работников Службы судебных приставов, сообщите ее по «телефону доверия»: 8 (846) 266-54-89.

Информацию о неправомерных действиях судебных приставов тщательно проверят и примут соответствующие меры.

Конфиденциальность полученной от граждан информации гарантирована.

Ни одно телефонное сообщение не останется без внимания.