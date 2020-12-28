Самарским миротворцам в Нагорном Карабахе отправили новогодние подарки

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В понедельник, 28 декабря, из Дома офицеров Самарского гарнизона были отправлены новогодние подарки, собранные жителями региона для военнослужащих 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригады, которые сейчас находятся в Нагорном Карабахе.

Российские миротворческие силы принимают участие в военных операциях во многих странах мира. С 10 ноября в Нагорном Карабахе в соответствии с Указом Главнокомандующего, Президента России Владимира Путина задачи по сохранению режима прекращения огня и поддержания мира в составе миротворческого контингента выполняют почти две тысячи военнослужащих 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригады Центрального военного округа. Напомним, она была сформирована 1 февраля 2005 года в поселке Рощинский Самарской области.

В рамках акции «Поздравь российского миротворца» жители региона собрали самое необходимое для военнослужащих: дизельные генераторы, бытовые приборы. Свои поздравления в виде открыток и рисунков направили воспитанники Юнармейского движения Самарской области.

Вместе с земляками праздничный груз миротворцам отправил Губернатор Дмитрий Азаров. «Мы собрались, чтобы поздравить наших парней, бойцов, которые находятся вдали от Родины, и отправить им новогодние подарки – то, что необходимо в первую очередь в этой непростой ситуации в зоне разделения конфликтующих сторон, – сказал руководитель области. – 2020 год для страны выдался особым. Мы прошли испытания, с которыми раньше не сталкивались. Очень важно, что и в этих условиях повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции воинские подразделения, наша армия всегда начеку, всегда готова защитить мир, справляться с самыми сложными задачами. Наши бойцы 15 Александрийской бригады сейчас, в соответствии с международным соглашением, по поручению Верховного Главнокомандующего выполняют особую миссию – миссию миротворцев».

Дмитрий Азаров напомнил, что самарские военнослужащие неоднократно принимали участие в миротворческих миссиях. В частности, с декабря 2005-го по ноябрь 2008-го 15 мотострелковая бригада выполняла миротворческие задачи в зоне грузино-абхазского конфликта.

«Неоднократно наши бойцы вставали на защиту, чтобы не допустить конфликта и кровопролития. Всегда с честью, достоинством, самоотверженностью выполняли этот святой долг. Они стоят на защите мира и обеспечивают безопасность сотен тысяч людей», – подчеркнул Губернатор. Он добавил, что вдали от Родины бойцам всегда непросто, а в период предновогодних праздников разлука с родными и близкими людьми ощущается особо. «И я очень рад, что сегодня мы передаем скромные, но необходимые подарки, – отметил Глава региона. –Эти подарки напомнят нашим бойцам, защитникам о том, что их на Родине живыми и здоровыми после успешного выполнения возложенной на них высокой миссии ждут родные и близкие, благодарные граждане нашей страны, жители Самарской области. Вместе с этими подарками в Нагорный Карабах мы передадим и частичку нашего сердца, души и тепла родной земли».

Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что высокая подготовка самарских бойцов мотострелковой бригады, их профессионализм и ответственность обеспечат выполнение миротворческой миссии.

Исполняющий обязанности командира 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригады, подполковник Евгений Калмыков заверил, что самарские миротворцы с честью выполнят свой долг и никогда не посрамят родной регион.

Отдельные слова благодарности за поддержку военнослужащих из Самарской области Губернатор адресовал юнармейцам, которые подготовили более 2 тысяч писем, открыток и рисунков с новогодними поздравлениями: «Хочу ребят поблагодарить за понимание в столь юном возрасте, что такое гражданский и воинский долг, ответственность и воинская служба, за уважение к подвигу предыдущих поколений».

Все собранные подарки в ближайшие дни будут доставлены самарским миротворцам в Нагорный Карабах, передает пресс-служба облправительства.