Самарский ОМОН отметил годовщину образования

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В ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области прошли мероприятия, посвященные 32-летию со дня образования отряда. На торжественную встречу были приглашены ветераны спецподразделения, члены семей погибших сотрудников.

Руководство регионального управления Росгвардии и сотрудники самарского ОМОН почтили память погибших стражей правопорядка минутой молчания.

«Вы прошли большой боевой путь. Сотрудники продолжают честно выполнять свои должностные обязанности. В этот день от всей души хочу поздравить ветеранов ОМОН. Мы чтим боевые традиции специальных подразделений. Уважаемые ветераны, всего вам самого доброго», – сказал начальник Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор полиции Александр Эсауленко.

Присутствующие на церемонии вдовы и члены семей погибших сотрудников отряда поблагодарили руководство управления за внимание к их судьбам и уважение, проявляемое к памяти о павших героях. Командир ОМОН полковник полиции Алексей Теряев вручил подарки вдовам и женам бойцов, погибших при выполнении служебных обязанностей.

«Уважаемые соратники, 32 года назад в Самаре был создан отряд милиции особого назначения. Люди, которые здесь служат, отмечены высоким профессионализмом и самоотверженностью. Всем огромное спасибо за тяжелую службу», - сказал председатель Совета ветеранов самарского ОМОН подполковник милиции в отставке Сергей Назаров.

К очередной годовщине образования подразделения приурочили и открытие Комнаты боевой славы самарского ОМОН. В ней проиллюстрирован боевой путь подразделения, собраны материалы о сотрудниках, погибших при исполнении служебного долга.

Справочно/ Самарский ОМОН был создан в 1988 году. С тех пор его сотрудники успешно выполняют задачи по борьбе с преступностью, участвуют в охране общественного порядка и борьбе с терроризмом. В общей сложности отряд свыше 70 раз выезжал в служебные командировки по субъектам Российской Федерации, где выполнял служебно-боевые задачи по обеспечению общественной безопасности и сохранению территориальной целостности Российской Федерации, охране общественного порядка, защите конституционных прав и свобод граждан, разоружению вооруженных бандформирований. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий, 620 сотрудников самарского ОМОН удостоены государственных и ведомственных наград, 14 сотрудников – орденов Мужества и 135 сотрудников – медалей «За отвагу».