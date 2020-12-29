Самарские ученые предлагают ловить лгунов в виртуальном мире

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Самарские учены представили новую разработку, при помощи которой можно создавать психологические портреты и выявлять людей с девиантным поведением (алкоголизм, ложь, воровство).

Теперь это можно делать с применением новейшей технологии – виртуальной реальности. Методика будет интересна HR-службам и службам безопасности компании.

С помощью VR-теста можно личностные характеристики человека: насколько быстро человек включается в работу, устойчивость, агрессивность, эффективность работы, эмоциональная возбудимость, самооценка и другие.После проведения теста программа автоматически формирует и выдает психопортрет.

Как рассказал редакции «ФедералПресс» руководитель проекта Сергей Ровнов (Самарский государственный медуниверситет), лгать кандидатам станет крайне затруднительно.

«VR-тест помогает ответить на такие серьезные вопросы, как склонен ли человек к алкоголизму, воровству, будет ли он врать начальству, завышая собственные результаты работы», – поясняет Ровнов.

Цель VR-теста – вывести человека из зоны комфорта и проявить его качества. Для этого на испытуемого оказывают различное воздействие: создают внезапную смену обстановки, включают вой сирен или стук в дверь.

Подробности тестирования разъяснил Сергей Чаплыгин, директор Института инновационного развития СамГМУ.

«Он показывает, насколько нервничает человек или напротив, уверен в себе и своих действиях и на каких этапах, как быстро ориентируется в обстановке. Это можно определить по положению руки на джойстике, силе нажатая, по повороту головы.», – рассказал Чаплыгин.

Как скоро это изобретение будет внедрено в реальную жизнь, ученые пока сказать не готовы. Но технология не является запредельно сложной и доступна для использования.

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