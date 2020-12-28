Самарские КВНщики-юнармейцы лучшие в стране

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28 декабря 2020 года в молодежном лофте StrelkaHall Сергей Бурцев, замминистра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи, поздравил участников команды КВН «Ля Рошель». В декабре они стали победителями Всероссийской Юнармейской Лиги КВН.

«В Самарской области в конце года традиционно подводят итоги. Несмотря на то, что это был очень необычный год, наш регион добился действительно больших успехов. Одно из важнейших направлений, которое активно поддерживает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, которое успешно развивается – это движение Юнармии. Очень здорово, что в Самарской области юнармейцы успешно занимаются не только военно-патриотическим воспитанием, но и участвуют в самых разных сферах жизни региона: спортивной, интеллектуальной, культурно-творческой. Такой успешный симбиоз юнармейского движения и движения КВН даёт нам по праву называться юнармейской-КВНовской столицей страны. Ваша победа во Всероссийской Юнармейской Лиге КВН – этому подтверждение», - поздравил ребят Сергей Бурцев.

В декабре 2020 года команда КВН «Ля Рошель» из города Самары победила в финале Всероссийской Юнармейской лиги КВН. Игра проходила в Москве в Центральном академическом театре Российской Армии. Участие в финале принимали команды «Дети Каспия», «Школа моделей», «Сборная депутатских детей», «48/60» и «Ля Рошель». Команды соревновались в двух конкурсах: «Приветствие» и «СТЭМ со звездой».

Оценивало участников жюри, в состав которого вошли уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова; заместитель начальника ЦСКА, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова; шоумен, актер Дмитрий Хрусталев и другие.

Победителями игры были признаны команды «Ля Рошель» из Самарской области и «Школа моделей» из Волгоградской области.