Самарские активисты ОНФ исполнили Мечты пожилых людей 

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В рамках акции «Мечтают все» самарские активисты исполнили мечты постояльцев пансионата «Гармония». Набор для вышивания, туалетную воду, а также бюст Президента Российской Федерации Владимира Путина привезли в дом пожилых людей активисты ОНФ и партнеры проекта.

«Я увидел телевизионный сюжет, где в рамках проекта ОНФ «Бабушка. Онлайн» актер театра и кино Антон Шагин читал стихотворения и подарил свой сборник «Антоновки» 97-летней жительнице пансионата Гармония из Самары. Мне искренне захотелось исполнить желания и других постояльцев пансионата. Каково же было мое удивление, когда я, зайдя на сайт акции «Мечтают все», среди желаний увидел просьбу о подарке небольшого бюста Президента России. Я сам горячий патриот своей страны и мне захотелось обязательно сделать такой подарок бабушке, найдя подарочную статуэтку, я также приобрёл подарки о которых мечтали и другие постояльцы пансионата» - рассказал активист ОНФ, генеральный директор ООО «Волготранс» Родион Светличнов

ОНФ помогает пожилым людям на постоянной основе. Уже второй год проводится социальная кампания «Расскажи бабушке». На сайте и на официальных страницах кампании собраны памятки и алгоритмы самопомощи, позволяющие распознать мошенников и обратиться за помощью и защитой прав потребителей финансовых услуг. Кроме того, эксперты Народного фронта записали несколько видеороликов, которые в доступной форме рассказывают аудитории об основных правилах финансовой безопасности и способах защиты.

Исполнить мечту пожилого человека может любой желающий. Для этого необходимо зайти на сайт мечтаютвсе.рф, выбрать регион и того, для кого хочешь стать добрым волшебников, передает пресс-служба реготделения ОНФ.

Фото: пресс-служба реготделения ОНФ