Самарская губдума предложила сдавать архитектурные ансамбли в льготную аренду по частям

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Самарская губернская дума внесла в Государственную думу законопроект, закрепляющий возможность передачи в аренду и установление льготной платы за нее для имущества, которое входит в ансамбли объектов культурного наследия. Представлять инициативу в Госдуме поручено председателю комитета по культуре, спорту и молодежной политике областного парламента Александру Милееву.



Изменения вносятся в федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ». Его предлагается дополнить пунктом 8, закрепляющим возможность передачи в аренду отдельных объектов культурного наследия, входящих в состав имущественных комплексов и ансамблей, а также в отношении изолированных помещений, входящих в памятник, с целью установления льготной арендной платы для данных объектов. Например, в Самарской области в состав ансамбля объекта культурного наследия регионального значения «Бывшая усадьба Орлова-Давыдова» входят 26 объектов недвижимости.



Но поскольку эти здания не являются самостоятельными памятниками культуры, то они не могут передаваться в аренду в соответствии с действующим порядком установления льготной платы за аренду, говорится в пояснительной записке к законопроекту.



Документ был согласован с управлением госохраны объектов культурного наследия Самарской области, а также одобрен Советом законодателей, пишет СО ОНЛАЙН.