Роструд сообщил о семи коротких рабочих неделях в 2021 году

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В 2021 году работающих россиян ожидают семь коротких рабочих недель, передают "Известия". Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба Роструда.

«При пятидневной рабочей неделе праздник 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней (с 24 по 26 февраля). Отдыхать будем с 21 по 23 февраля. Такие трехдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля. С 15 по 20 февраля будет единственная в следующем году длинная шестидневная рабочая неделя», — отметили в ведомстве.

Четырехдневная рабочая неделя ждет россиян на 8 Марта, майские праздники, День России и День народного единства. Кроме того, последняя рабочая неделя года также будет четырехдневной.

Накануне в Московской области 31 декабря объявили нерабочим днем с сохранением заработной платы.

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