Работа участников из СО получила особую отметку жюри по итогам третьего этапа конкурса  «Я — Созидатель» 2020 года

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Жюри федерального конкурса авторских работ «Я — Созидатель» определило победителей третьего этапа, работы на который принимались в период с 5 октября по 15 декабря 2020 года. Авторы и герои перечисленных работ получат денежные призы в размере 15 000 рублей. Организаторы конкурса также призывают коллег-журналистов обратить внимание на эти по-настоящему сильные истории и способствовать тому, чтобы о них узнало больше людей.

«Мультимедиа»: «Сергей Болдырев организует в Самаре инклюзивные балы»

Автор — Анастасия Сычева, Созидатель — Сергей Болдырев, Самарская область.

Комментарий жюри: Среди работ в формате видео искренние истории редки, часто они становятся жертвами телеформата. Но в этом случае, несмотря на некоторые вопросы к исполнению, материалу веришь. Сергей Болдырев смог очаровать членов экспертного совета настолько, что жюри рекомендует всем партнерам обратить внимание на героя и его дело.

Спасибо всем, кто принял участие в конкурсе! Вместе с вами мы смогли рассказать обществу качественные и волнующие истории о Созидателях, прочувствовать их, стать их частью, возможно, вдохновив кого-то на новые свершения.

За время конкурса Фонд «Начинание» совместно с порталом МояРоссия.рф разработали полноценную систему краудфандинга, позволяющую создавать сборы на поддержку благотворительных проектов. Призываем авторов и героев конкурса воспользоваться этой системой для финансирования своей созидательной деятельности. Для создания проекта на главной странице нажмите кнопку «Сбор средств». В случае возникновения вопросов по созданию сборов можно получить поддержку, написав на адрес a.verbov@myrussia.team.

Также в новом 2021 году мы планируем итоговые тренинги с командой журнала «Русский репортер» для разбора работ, поступивших на конкурс. Следите за обновлениями в социальных сетях конкурса ВКонтакте или на Facebook, а тем временем предлагаем вам ознакомиться с потрясающими историями от прочих наших участников на сайте МояРоссия.рф, а также в приложении «Я — Созидатель» (iOS/Android), передает пресс-служба портала «Моя Россия».