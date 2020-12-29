Протодиакона Андрея Кураева лишили сана

166

Протодиакон Андрей Кураев лишён сана, решение принял епархиальный суд Москвы, передает Лайф. Об этом сообщается на сайте Московской городской епархии РПЦ.

21 апреля заштатный клирик опубликовал в своём блоге оскорбительную характеристику настоятеля Богоявленского кафедрального собора в Елохове протоиерея Александра Агейкина, который в тот день умер в Москве от коронавируса на 49-м году жизни.

— Суд установил в заявлениях протодиакона Андрея Кураева признаки хулы на церковь. В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности протодиакона Андрея Кураева. В частности, об обвинениях Русской православной церкви в "организации раскола". Суд констатировал, что Кураев не изменил характера своей деятельности после увещеваний со стороны епархиального духовника протоиерея Георгия Бреева и членов дисциплинарной комиссии ещё в 2015 году, — отмечается на сайте епархии.

Фото: ТАСС / Павел Смертин / Лайф