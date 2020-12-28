ПФР назвал сроки выплат январских пенсий

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В ПФР рассказали РИА Новости, как будет организована выплата январских пенсий.

"Пенсионный фонд приступил к авансированию выплаты пенсий, пособий и ежемесячных денежных выплат за январь 2021 года. С пятницы, 25 декабря, отделения ПФР начали перечислять средства "Почте России", с сегодняшнего дня — в кредитные организации, включая Сбербанк", — говорится в сообщении.

Пенсионерам, получающим выплаты через банк, средства за январь будут зачислять с завтрашнего дня. Тем, кто обычно получает пенсию по почте 3-го числа, доставку организуют 29 и 30 декабря. С 4 января выплаты будут доставлять по привычному графику.

"До конца года Пенсионный фонд профинансирует доставку всех выплат за праздничные дни января", — добавили в ПФР.

Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов