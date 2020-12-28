ОАО «РЖД» поздравит пассажиров с новогодними праздниками в поездах и на вокзалах

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Железнодорожные вокзалы ОАО «РЖД» оформлены праздничной атрибутикой и иллюминацией, на крупнейших из них установлены новогодние елки. Накануне праздника по громкоговорящей связи вокзалов прозвучат поздравления с Новым годом.

Порядка 126 тысяч пассажиров планируют отправиться в путешествие поездами дальнего следования 31 декабря. Встречающих новогоднюю ночь в пути ждут традиционные поздравления начальника поезда, сладкие угощения для детей, а в вагонах-ресторанах будет предложено специальное праздничное меню. Кроме того пассажирам ряда поездов АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») доступны 50%-ные скидки при поездке на верхних полках купейных вагонов 31 декабря. Билеты по акции можно оформить до 31 декабря (подробности и список поездов можно уточнить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции»).

Сюрпризы для пассажиров подготовили и пригородные перевозчики: пассажиров будут ждать различные конкурсы и мастер-классы онлайн, новогодние акции с участием Деда Мороза и Снегурочки, а также сладкие подарки и сувениры.