«Новогоднее чудо» самарским многодетным семьям подарили Дед Мороз и активисты ОНФ

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Самарские активисты ОНФ поздравили многодетные семьи с наступающим праздником в рамках всероссийской акции ОНФ «Новогоднее чудо». Хорошее настроение и подарки раздавали Дед Мороз и Снегурочка.

Сладкие подарки для 360 семей были закуплены Самарской областной общественной организация поддержки Семьи и Детства «ВМЕСТЕ», также благодаря благотворителям, удалось исполнить 59 желаний детей, которые написали письма Деду Морозу. Закупку части подарков, а также организацию Новогоднего поздравления Дедом Морозом и Снегурочкой взяли на себя активисты Общероссийского Народного Фронта

«Такие акции нужны не только детям, но и самим взрослым. Мы постарались подарить сказку тем, кто в ней очень нуждается. В Новый год очень важно создать сказочную атмосферу для каждого ребенка, охватить всех нуждающихся заботой, теплотой и вниманием, сделать их жизнь чуточку ярче и интересней. В ходе акции каждый смог поделиться с детьми своим душевным теплом», – рассказал сопредседатель Регионального штаба ОНФ Вадим Нуждин.

Также в рамках акции Новогоднее чудо общественники посетили Дом Малютки в который передали предметы первой необходимости для детей, а также новогодние елки.

«Каждый год, мы все становимся немного Дедушками Морозами и дарим ребятам Новогоднее чудо, сегодня мы развезли подарки для многодетных семей, организовали концертные программы и подарили детишкам праздник. Добрые поступки рождают искренние улыбки и радость, а это главное», – рассказал эксперт регионального отделения ОНФ Родион Светличнов.

Напомним, что ставшей уже традиционной акция «Новогоднее чудо» проходит во всех 85 регионах страны. При участии социально ориентированных некоммерческих организаций и клубов Акции «Мы Вместе» будет организовано и проведено более 150 новогодних мероприятий с участием Деда Мороза и Снегурочки, а также театральные представления и спектакли с интерактивной развлекательной программой для людей, находящихся в социальных учреждениях и для детей, находящихся на длительном лечении в больницах.