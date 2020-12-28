Названы маловостребованные через 10 лет профессии

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В ближайшие десять лет может снизиться востребованность бухгалтеров, водителей такси, водителей-дальнобойщиков.

Об этом рассказал президент сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров, сообщает 28 декабря RT.

По его словам, спрос на услуги бухгалтеров упадет, поскольку фискальные органы уже активно внедряют цифровые технологии, а пандемия ускорила переход на электронный документооборот.

«Количество главных бухгалтеров тоже снизится в пять раз», — отметил он. Это коснется и менеджеров по кадровому делопроизводству, поскольку документация также становится электронной.

В ближайшем будущем ожидать начала коммерческой эксплуатации первых беспилотных такси в крупных российских городах, поэтому упадет спрос на водителей такси.

«Все новые грузовые автомобили, которые будут сходить с конвейера, либо уже сейчас предусматривают возможность переоборудования для беспилотной эксплуатации, либо такая возможность всеми производителями будет реализована в самое ближайшее время», — добавил он.

Как добавил Захаров, развитие современных технологий повлияет на профессию преподавателя иностранных языков.

По его мнению, изучение любого иностранного языка все чаще становится хобби, а для других целей уже эффективнее электронный переводчик.

Ранее в декабре сообщалось, что наиболее востребованными на рынке труда в 2021 году будут медработники, фармацевты, IT-специалисты и профессии сферы услуг, пишут Известия.