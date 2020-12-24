МЧС: Выход на ледовую майну в районе строительства мостового перехода через Волгу опасен для жизни

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Уважаемые жители Самарской области! В районе села Климовка Шигонского района проводятся работы по строительству моста через Куйбышевское водохранилище. Для обеспечения работ вдоль линии строительства моста пробита майна, которая круглосуточно содержится в открытом состоянии. Майна покрывается шугой (дробленым льдом), что затрудняет ее обнаружение.

Выход (выезд) на лёд, а также нахождение на береговой линии в районе строительства мостового перехода через Волгу опасны для жизни!

Особо опасно движение вблизи ледовой майны на снегоходах и квадроциклах.

В целях сохранения вашей жизни и здоровья просим прекратить выход (выезд) на лед в зоне строительства моста (рыбаков, лыжников, снегоходов) без экстренной необходимости.

Не подвергайте свою жизнь опасности! Не выходите на лёд, передает пресс-служба облМЧС

Фото Александра Карягина/облМЧС