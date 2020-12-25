Кремлёвская ёлка «идёт» к нам: телеверсию грандиозного спектакля самарцы увидят за 5 часов до наступления Нового года!

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Кремлёвская ёлка – одно из главных событий в преддверии Нового года. Уже более полувека Кремлёвская ёлка остаётся главным новогодним спектаклем страны, дарящим всем участникам незабываемые впечатления.

Новогоднее торжество проводится с 1963 года в Государственном Кремлёвском дворце. Ежегодно сотни тысяч детей приезжают с разных уголков России и стран СНГ, чтобы увидеть волшебный новогодний спектакль.

В этом сезоне из-за сложной эпидемиологической ситуации Кремлёвская ёлка впервые состоится в формате телеверсии. Сказочное представление организовано Московской Федерацией профсоюзов совместно с Правительством Москвы и Управлением делами Президента Российской Федерации.

Впервые в истории в этом году миллионы детей и их родителей увидят праздничный спектакль не в Государственном Кремлёвском дворце, а c экранов телевизоров. Как ни странно, но и в этой ситуации нашлось место позитивному — благодаря телевидению в волшебную сказку в канун Нового года могут погрузиться все желающие! Жители России и зрители за её пределами смогут «оказаться» 31 декабря в Кремлёвском дворце и насладиться добрым новогодним спектаклем у себя дома, в кругу семьи. Это очень важно, ведь Новый год в первую очередь семейный праздник, время для встречи со своими родными и близкими.

Медиапартнёр Кремлёвской ёлки – федеральный семейный телеканал «Карусель» – проведёт трансляцию волшебного мюзикла «Пятое время года, или Кто придумал Новый год» со сцены Государственного Кремлёвского дворца. Премьерный новогодний спектакль пройдёт без зрителей и будет показан в эфире 31 декабря в 18:00 мск (19:00 по самарскому времени!). Шоу длится один час. Повторные показы – 7 января в 19:00 (мск) и 13 января 2021 года в 17:00 (мск). Главные герои сказки – Хранитель Праздничных Традиций и Гаджет – разгадают тайны Нового года, познакомятся с культурой его празднования в разных странах и узнают всё о пятом времени года. Персонажи спектакля совершат увлекательное путешествие с помощью «времялёта» и посетят Политехнический музей, Древний Рим, Италию эпохи Возрождения и Петровскую Россию. В представлении задействованы артисты ведущих московских театров и кино, команда сборной России по акробатике, чемпионы мира и Европы по спортивному рок-н-роллу. В этом сезоне Кремлёвской ёлки использованы виртуальные и классические декорации, подготовленные специально для спектакля. Зрители также увидят новые костюмы, изготовлением которых занимались опытные мастера. Одежда каждого персонажа продумана до мелочей. Наряд Деда Мороза заслуживает отдельного внимания, в нём использованы только натуральные материалы.

Пока же, в ожидании грандиозного виртуального шоу, самарцы продолжают активно участвовать в других предновогодних мероприятиях! Напомним, в эти дни в Самарской области проходит акция «Ёлка желаний», исполнить заветную мечту земляка может любой желающий. Своими мечтами поделились более 3 тысяч юных жителей губернии. Ёлки, установленные по всей Самарской области, украшаются новогодними открытками с пожеланиями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей, являющихся воспитанниками организаций; детей из многодетных малообеспеченных семей; из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Каждый из этих ребят пишет письмо Деду Морозу, в котором рассказывает о том, какой именно подарок хочет найти под ёлкой.

Кроме того, жители Самарской области активно участвуют во Всероссийском новогоднем марафоне «Тайный Дед Мороз» – получают и сами дарят поздравления и подарки жителям всей страны, передает пресс-служба облправительства.