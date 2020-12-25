Кинолог рассказала, как избежать нападения стаи собак и что делать, если бежать уже некуда

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Кинолог и ведущий инспектор Московского общества защиты животных Наталья Базаркина рассказала Лайфу о том, как вести себя в присутствии стаи бродячих собак и что делать, если избежать опасной встречи не удалось.

Стая бездомных собак напоминает стаю подростков, и её поведение можно предугадывать, но это, по мнению кинолога, дано не каждому. Многие впадают в ступор или выделяют адреналин, что раздражает животных.

"Надо, прежде всего, прижаться спиной к чему-то, чтобы не напали сзади, и пытаться отмахиваться. Некоторые советуют встать на четвереньки и полаять, этого ни в коем случае делать не стоит — сразу будете убиты. Надо кричать и звать на помощь. Также надо стараться ходить хотя бы с перцовым баллончиком. Самое главное — прижаться к чему-то спиной, хоть к стене или дереву, чтобы тыл был прикрытый", - рассказала кинолог Наталья Базаркина.

Орудием борьбы может послужить крепкая, не гнилая палка. Камни не очень эффективны, так как могут разозлить остальных членов стаи. А вот резкое открытие зонтика способно напугать собак, но важно не забывать закрывать свою спину. Хлопки, петарды и агрессивное поведение эффективны лишь в половине случаев, поскольку некоторые животные могут этого всего и не бояться. Лучше всего носить электрошокер.

Если нет возможности обойти стаю, то лучше ходить группой. Обычные места обитания собак — это стройки и гаражные территории. Около них не стоит появляться в тёмное время суток. При нападении нельзя дать себя повалить и ни в коем случае не надо сюсюкаться с животными — попытка пойти на контакт, находясь на чужой территории, передаётся всей стае с соответствующей ответной реакцией собак.

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